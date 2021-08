De robos en casas a tiros al aire. El calvario de los vecinos de Dios le Guarde

Hace tan solo 14 días que los vecinos de Dios le Guarde, un pequeño municipio de poco más de 100 habitantes de la comarca de Ciudad Rodrigo, relataban a este diario la pesadilla que estaban viviendo por la decena de robos que se habían registrado en el municipio en los últimos meses. Pues bien, la odisea continúa y este fin de semana la Guardia Civil ha tenido que acudir después de ser informada que una mujer había efectuado tres disparos al aire con una pistola en presencia de un grupo de jóvenes del pueblo.

Al parecer los hechos tuvieron lugar la noche del viernes cuando un grupo de veinteañeros del pueblo se topó con esta persona. Según la versión de estos chicos y la del propio alcalde, tal y como se refleja en la denuncia que han presentado ante el Instituto Armado, la mujer cogió una pistola y en actitud amenazante efectuó tres disparos al aire, una situación por la que los jóvenes salieron corriendo. “Tenemos conocimiento, porque lo hemos visto varios, que ella tiene una pistola de balines”, aseguraba este domingo a LA GACETA el alcalde, Manuel Sánchez.

Por suerte nadie resultó herido y no fue hasta el día siguiente, el sábado, cuando uno de los afectados relató lo ocurrido la noche anterior a su padre y este no dudó en alertar a la Guardia Civil. Fue por la tarde cuando dos patrullas se presentaron en Dios le Guarde con el objetivo de conocer de primera mano qué es lo que había pasado, momento en el que los vecinos relataron los numerosos problemas que tienen tanto con esta mujer como con un hombre, unas acusaciones que ahora investiga la Guardia Civil, sin que por el momento se haya producido detención alguna. “Cuando vinieron los guardias no le requisaron el arma porque la que llevaba ese momento encima era una de juguete y no la que había sacado el día anterior, mientras que el hombre lo que dijo es que no habían sido tiros, que lo que había sonado era él por detrás explotando unos globos. Pero lo cierto es que los chicos vieron el arma y se han puesto las denuncias”, explica el alcalde.

Sea como fuere, algo que tiene que esclarecer los investigadores, lo cierto es que los vecinos del municipio se muestran “hartos” e “inseguros”. Desde hace meses se están registrando numerosos robos en el pueblo y precisamente el alcalde es una de las víctimas, pues le robaron en el interior de su furgoneta. Pero principalmente el objetivo de los ladrones son las segundas residencias, viviendas en las que saben cuándo están y cuándo no sus moradores. Así, los afectados han visto cómo les han quitado de sus propiedades “hasta las bombillas”. El último robo ocurrió el 9 de agosto, cuando los delincuentes entraron en una casa, reventaron una caldera de gas para llevarse diversas piezas y huyeron cargados con una televisión y otros pequeños enseres. “No pillan al que sea por falta de pruebas, nos dicen”, lamenta un vecino.