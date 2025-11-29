Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada El robo, ocurrido sobre las 5:10 horas y grabado por las cámaras, ha causado frustración entre los comerciantes, que habían decorado la calle con una iniciativa conjunta

Los adornos navideños colocados en la peluquería y una imagen de las cámaras de seguridad, donde se aprecia a los jóvenes, uno de ellos escalando hacia los adornos.

Una peluquería de la calle Zamora, número 17, ha amanecido este sábado con un disgusto navideño. Apenas unas horas después de colocar con mimo un gran roscodecorativo en la fachada, a la altura de un primer piso, un grupo de al menos cinco jóvenes se lo llevaba por la fuerza en plena madrugada. Eran las 5:10 horas cuando las cámaras de vigilancia del negocio captaron cómo varios chicos se organizaban para escalar hasta el adorno, que había sido instalado el viernes sobre las 18:00 horas dentro de una iniciativa conjunta de los comerciantes para engalanar la calle de cara a la Navidad.

Según relata la responsable del centro, cuatro de los jóvenes se colocaron en la acera y levantaron a un quinto, que acabó subido a hombros y, después, de pie, sobre dos de ellos, hasta alcanzar el rosco colocado en una ventana de la fachada. El adorno estaba sujeto con bridas, pero en las imágenes se aprecia cómo el chico tira con fuerza hasta arrancarlo y, acto seguido, se descuelga apoyándose en el toldo del local, que por suerte no ha sufrido daños aparentes. «Está alto, es un primer piso. Si se va un poco hacia atrás, se abre la cabeza», lamenta la peluquera al recordar la escena y el riesgo que corrieron los implicados.

El robo no se quedó solo en el rosco. La dueña explica que los jóvenes ya llegaron a su negocio con un gran lazo decorativo, que todo apunta a que lo habrían arrancado previamente del escaparate de una zapatería cercana. Además, durante la misma «ronda», se llevaron también una bola navideña de grandes dimensiones, similar a una pelota de pilates, de otro comercio colindante. Las cámaras de la peluquería muestran cómo se alejan calle abajo «tan contentos con el botín», según la propietaria del establecimiento.

Más allá del perjuicio económico, en la peluquería pesa sobre todo la frustración. La corona formaba parte de una decoración trabajada durante días por los negocios de la calle Zamora, que este año habían impulsado una iniciativa común para llenar de luces y adornos el recorrido peatonal hacia la Plaza Mayor, con el objetivo de hacerlo más atractivo para salmantinos y visitantes. «Lo hemos puesto con toda la ilusión del mundo, para que la gente lo vea bonito, y no nos ha durado ni un día», lamenta la responsable, que recuerda otros episodios de vandalismo sufridos en el local, como el robo de un pomo de cristal hecho a medida o los cristales rayados que tuvieron que pulir.

Pese a contar con un vídeo nítido de los hechos y con el rostro de varios de los implicados, la propietaria descarta, por el momento, presentar denuncia. «No es tanto por el valor del adorno, sino porque se dejen de hacer estas cosas», insiste. A su juicio, la escena refleja un problema de educación y de respeto hacia el mobiliario público y privado: «Todos hemos salido de fiesta, pero hay que saber salir y comportarse, no hace falta ir rompiendo ni quitando nada a nadie».