Los bomberos de Ciudad Rodrigo han sofocado este sábado un incendio tras prenderse la campana extractora del bar de la localidad situado en la calle Carcabas 27 . El aviso se ha producido en torno a las 12:00 horas.

No obstante, el suceso no ha tenido mayor importancia y no hay que lamentar heridos. De hecho, el establecimiento funciona a esta hora con la normalidad habitual.