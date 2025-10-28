Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio

Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio

Todo ha sucedido pasadas las 11:30 horas

La Gaceta

Martes, 28 de octubre 2025, 11:48

Comenta

Revuelto en la plaza de los Bandos pasadas 11:30 horas de la mañana. La Policía Nacional y Local ha tenido que movilizarse para evitar el intento de suicidio de una persona que amenazaba con quitarse la vida.

Hasta el lugar también se ha desplazado una ambulancia, que se detenía delante de un portal de la calle Zamora, donde aparentemente se encontraba la persona que pretendía suicidarse.

El gran despliegue policial ha hecho que muchos viandantes se juntasen en torno al lugar. Parece que el trabajo de los efectivos desplazados, que se llevaron una mochila, ha conseguido evitar que todo quedase en un susto.

Imagen principal - Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
Imagen secundaria 1 - Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  2. 2 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  3. 3 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  4. 4 Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
  5. 5 Más de 2.300 viviendas nuevas sin vender en Salamanca y la cifra va en aumento
  6. 6 «Nos han engañado muchas veces»
  7. 7 Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
  8. 8 El rincón en el que el Tormes es tan furioso e indómito que su fuerza dibuja una espectacular playa fluvial
  9. 9 Suben los casos de bullying y piden que sea delito en menores de 14 años: «Te pego hoy que mañana ya no puedo»
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio