Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio Todo ha sucedido pasadas las 11:30 horas

La Gaceta Martes, 28 de octubre 2025, 11:48

Revuelto en la plaza de los Bandos pasadas 11:30 horas de la mañana. La Policía Nacional y Local ha tenido que movilizarse para evitar el intento de suicidio de una persona que amenazaba con quitarse la vida.

Hasta el lugar también se ha desplazado una ambulancia, que se detenía delante de un portal de la calle Zamora, donde aparentemente se encontraba la persona que pretendía suicidarse.

El gran despliegue policial ha hecho que muchos viandantes se juntasen en torno al lugar. Parece que el trabajo de los efectivos desplazados, que se llevaron una mochila, ha conseguido evitar que todo quedase en un susto.

