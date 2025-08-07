Rescatada en helicóptero una mujer tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso de la Sierra de Urbión (Soria) La víctima, de 69 años, sufrió una fractura de tobillo en una zona de difícil acceso

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido en la mañana de este jueves, 7 de agosto, el rescate de una mujer de 69 años que resultó herida tras sufrir una caída en las inmediaciones de la Laguna Helada, en la Sierra de Urbión, dentro del término municipal de Covaleda (Soria).

La sala de operaciones del 112 recibió la llamada de alerta a las 12:27 horas, en la que se solicitaba ayuda para una mujer que presentaba una posible fractura de tobillo. El accidente se produjo en una zona de difícil acceso, ubicada a unos 500 metros al norte de la Laguna Helada, donde no es posible llegar por tierra con vehículos convencionales.

🚁| Emergencias 112cyl | Os dejamos un vídeo de la intervención realizada este mediodía en la Laguna Helada, en Covaleda #Soria. #RescatesCyl #112cyl pic.twitter.com/ODGdUwlfLp — 112 Castilla y León (@112cyl) August 7, 2025

El gestor del 112 coordinó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias, que realizó una primera valoración telefónica del estado de la víctima y ofreció indicaciones a los acompañantes sobre cómo actuar hasta la llegada de los servicios de rescate. Al mismo tiempo, se movilizó una ambulancia de soporte vital básico y el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, que despegó con destino a Covaleda con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermera.

Además, se dio aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Soria para colaborar en la gestión del incidente.

Una vez localizada la víctima en el Pico Urbión, los rescatadores descendieron desde el helicóptero mediante una maniobra con grúa, al no poder aterrizar en el lugar. La mujer fue atendida en el lugar del accidente, donde se le inmovilizó la extremidad lesionada con una férula de vacío. Posteriormente, fue izada al helicóptero en un triángulo de evacuación, acompañada por la rescatadora enfermera.

La evacuación se realizó con éxito, permitiendo el posterior traslado de la herida para recibir atención médica al centro de salud de la localidad.