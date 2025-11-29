La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años con un posible ictus en Valero Fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Salamanca para una valoración urgente y tratamiento especializado

La Guardia Civil ha vuelto a demostrar su papel clave más allá de la lucha contra la delincuencia, con una intervención sanitaria de urgencia en el municipio salmantino de Valero. Allí, una patrulla del Instituto Armado colaboró en la tarde de este viernes, 28 de noviembre, con los servicios de emergencias en la evacuación de un vecino de 87 años que presentaba síntomas compatibles con un ictus. La rápida actuación permitió trasladar al anciano en helicóptero hasta el Hospital de Salamanca para una valoración urgente y tratamiento especializado.

Según ha publicado el Instituto Armado en sus redes sociales, los agentes se encontraban de servicio cuando fueron requeridos para apoyar a los sanitarios en el operativo. Además de asegurar la zona y facilitar el acceso de la ambulancia, ayudaron en las tareas de movilización del paciente y acompañaron el dispositivo hasta que el hombre quedó en manos del médico personal hospitalario.

En su publicación, la Benemérita subraya que su trabajo diario va más allá de la prevención o la investigación delincuencial: «Somos aquellos que siempre estamos alerta para ayudaros, informaros y si es necesario auxiliaros, como garantes del estado en todo el territorio nacional».