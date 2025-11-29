Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personal sanitario y Guardia Civil, en Valero. GUARDIA CIVIL

La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años con un posible ictus en Valero

Fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Salamanca para una valoración urgente y tratamiento especializado

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

La Guardia Civil ha vuelto a demostrar su papel clave más allá de la lucha contra la delincuencia, con una intervención sanitaria de urgencia en el municipio salmantino de Valero. Allí, una patrulla del Instituto Armado colaboró en la tarde de este viernes, 28 de noviembre, con los servicios de emergencias en la evacuación de un vecino de 87 años que presentaba síntomas compatibles con un ictus. La rápida actuación permitió trasladar al anciano en helicóptero hasta el Hospital de Salamanca para una valoración urgente y tratamiento especializado.

Según ha publicado el Instituto Armado en sus redes sociales, los agentes se encontraban de servicio cuando fueron requeridos para apoyar a los sanitarios en el operativo. Además de asegurar la zona y facilitar el acceso de la ambulancia, ayudaron en las tareas de movilización del paciente y acompañaron el dispositivo hasta que el hombre quedó en manos del médico personal hospitalario.

En su publicación, la Benemérita subraya que su trabajo diario va más allá de la prevención o la investigación delincuencial: «Somos aquellos que siempre estamos alerta para ayudaros, informaros y si es necesario auxiliaros, como garantes del estado en todo el territorio nacional».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
  2. 2 La reina Letizia vuelve a Salamanca
  3. 3 Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales
  4. 4 Los centros de salud, a tope por la gripe A: ¿es efectiva la vacuna ante la variante K?
  5. 5 Confirmados los dos primeros casos de peste porcina africana en España desde 1994
  6. 6 Jorge Rey advierte de un fenómeno que pondrá en jaque a España: «Va a llegar un lengüetazo...»
  7. 7 Nueva colisión entre un patinete y un turismo en Salamanca
  8. 8 Un bar gratuito para llenar de vida un pequeño pueblo: «Es muy necesario para los que vivimos aquí»
  9. 9 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  10. 10 Luz verde a 30,5 millones de euros para los pueblos: «Es un día importante»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años con un posible ictus en Valero

La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años con un posible ictus en Valero