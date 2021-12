‘Quini’, el ganadero que suma un sinfín de denuncias, vuelve al banquillo: se enfrenta a 3 años de prisión

Se hizo famoso en el año 2013 por espantar a sus vacas para que no se las llevara una comisión judicial que le iba a desalojar. Meses más tarde, por cortar los alambres que las autoridades habían colocado en una finca con el fin de que su ganado no pudiera entrar en ella. Desde entonces no ha parado de sumar denuncias a su historial, además de unas cuantas condenas. El ganadero salmantino J.G.O., conocido como ‘Quini’, tendrá que volver este jueves a declarar ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acusado de un nuevo delito de frustración a la ejecución. El Ministerio Fiscal solicita para él tres años de prisión y multa de 15 meses a una cuota diaria de 10 euros (4.500 euros). Además el fiscal pide importantes multas a las dos empresas implicadas: 10.800 euros a cada sociedad.

Según se recoge en el escrito de calificación del fiscal, al que ha tenido acceso LA GACETA, todos ellos en 2020 fueron condenados por otro delito de frustración a la ejecución. En concreto, habían alquilado una finca para tener una ganadería y no habían pagado al arrendatario, por el que este reclamó el cobro por la vía civil. Sin embargo teniendo embargados los animales, se dedicó a venderlos.

De manera paralela se abrió otro procedimiento judicial, por el que ahora se le juzga, en el que el mismo arrendador reclamaba otras cantidades en concepto de fiador. Por ello en 2018 se adoptó un nuevo embargo preventivo de animales como medida cautelar. Pese a ello, el 17 de septiembre de 2019 hizo desaparecer toda una explotación vacuna que tenía en Zarza la Mayor (Cáceres), en total 77 animales que se llevó a una finca de Buenamadre (Salamanca). Además, el 24 de octubre la Junta de Extremadura le entregó 5.897 euros del ‘Pago Verde 2019’ y pese a que tenía que haber entregado dicha cuantía en el Juzgado no lo hizo. Más tarde, el 17 de octubre de 2019, recibió otra ayuda de la PAC de 11.000 euros que no entregó, sin que conste qué hizo con el dinero.

Por todo ello el Ministerio Fiscal solicita la mencionada pena de prisión y una multa de 4.500 euros, así como otra de 10.800 a cada una de las sociedades implicadas.