De madrugada alguien llamó a su casa de la calle San Ambrosio (barrio de San Vicente) y le asestó hasta 36 cortes y puñaladas por todo el cuerpo. La dejó en medio de un gran charco de sangre, agonizando. Al día siguiente murió en el Hospital. Este fin de semana se cumplen cuatro años del macabro crimen de Serafina Sánchez Hernández, de 64 años y conocida en el barrio como ‘La Sera’, cuatro años sin autor, sin móvil y sin pistas.

Como cada año desde su fallecimiento, sus hijos le llevarán flores al cementerio. Porque en cuatro años no la han olvidado ni un solo día. “Me acuerdo todos los días de ella”, manifestaba este jueves a LA GACETA la mayor de sus hijos, Luisa, que pide por favor que de una vez se reactive el caso, se investigue, porque su madre está muerta pero el asesino continúa suelto.

“No sabemos nada de nada... te puedes imaginar cómo estamos”, manifiesta Luisa, que en todo este tiempo no ha sido capaz de volver a pisar la casa de su madre, el dúplex que se convirtió en escenario del macabro suceso. “No he vuelto a ir a la casa ni pienso ir porque me trae malos recuerdos”, declara y vuelve a insistir: “Lo que queremos es que se resuelva, para que ella pueda descansar al fin en paz y nosotros también, porque mi madre no era un perro”.

En la casa de ‘La Sera’ continúa viviendo su único hijo varón, ‘El Titi’, la única persona que se encontraba en la vivienda en el momento del crimen, en el piso superior. De hecho, ‘El Titi’ es la única persona que llegó a ser detenida e incluso ingresó en prisión por los hechos, aunque en ningún momento trascendió el grado de implicación. Transcurridos 21 días, la juez le dejó libre al considerar que no había pruebas suficientes que demostraran que había sido él el autor del crimen.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por este diario reconocen que no hay novedad alguna en este caso, frente a lo que sus hijos piden que se retomen las pesquisas, que se resuelva uno de los crímenes más sangrientos de la historia de Salamanca.

“Mi madre era una persona muy buena, a lo mejor por buena le pasó esto”, señalaba hace unos años Luisa, que destacaba la bondad como la principal característica de ‘La Sera’ pero también su carácter: “Mi madre era una mujer muy temperamental”. A ello añade ahora que era “una mujer muy alegre, abierta con todo el mundo”.