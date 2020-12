Queda en libertad el padre detenido por pegar a su hijo en Tejares

El hombre que a primera hora de la tarde del domingo fue detenido por la Policía Nacional por presuntamente agredir a su hijo en el transcurso de una acalorada riña familiar registrada en una vivienda del barrio de Tejares ya está en libertad.

Según ha podido saber LA GACETA por fuentes del caso, el hombre pasó este martes a disposición judicial y el juez ordenó su puesta en libertad provisional.

Pese a su arresto las fuentes consultadas aseguran que hay versiones contradictorias entre testigos del incidente, que no dejó heridos. Este martes el detenido no quiso contar su versión de lo ocurrido y se acogió a su derecho a no declarar.