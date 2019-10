Pulsan por error la alarma de incendios de un hotel de Salamanca y los alojados salen en pijama a la calle

Madrugada movida para los huéspedes de un hotel de la calle Balmes del centro histórico de Salamanca. Según informa el parque municipal de Bomberos, una falsa alarma provocó que numerosos clientes salieran a la calle ante el miedo de que se estuviera produciendo un incendio. Todo ocurrió en torno a las 0:50 horas de este jueves. Una persona, que aún no ha sido localizada, pulsó por error una de las alarmas de incendios del hotel. En ese momento el sistema se activó y los clientes alarmados abandonaron sus habitaciones para salir a la calle, algunos de ellos en pijama. Como la empleada que en esos momentos se encontraba en el negocio no fue capaz de desactivar la alarma, hasta el lugar acudieron los bomberos de Salamanca que controlaron la situación de inmediato y comprobaron que, efectivamente, no había ningún fuego.