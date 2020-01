“Puede pasar. Tengo el dinero preparado”, así recibió la coleccionista de libros de Salamanca a su presunto estafador

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha dejado visto para sentencia el juicio contra el acusado de engañar sin escrúpulos, junto a sus compinches -no identificados o no procesados en esta causa-, a una octogenaria salmantina logrando 11.090 euros en total por una supuesta compra-venta de libros. El fiscal, que solicita 5 años de prisión, acusa a I.M.I.V. de los delitos de estafa y asociación ilícita porque, según mantiene, “todo supone una estructura de engaño”. No obstante y desde el principio del juicio, el fiscal retiró la agravante de reincidencia, al no constar antecedentes penales al acusado. Por su parte, la defensa alude a “un cúmulo de despropósitos” que hizo que su cliente fuese a casa de la mujer justo en el día en que ésta esperaba al estafador.

Tal y como avanzó LA GACETA, los hechos se remontan al mes de mayo de 2018, cuando la mujer recibió una primera llamada de unos supuestos vendedores de libros que se interesaron por una de sus colecciones de libros y le un negocio de compra-venta con un cliente interesado en comprarle los libros. A partir de ahí, fueron a su casa, en el centro de Salamanca, y empezaron a pedirle importantes cantidades de dinero que ella les fue dando, hasta que un buen día sospechó. Fue entonces cuando denunció la presunta estafa a la Policía Nacional y, cuando uno de ellos contactó con la mujer para decirle que iba a recoger uno de los pagos, montó un operativo especial para detenerle: mientras varios policías esperaban en una habitación, otra se hizo pasar por una sobrina de la mujer y esperó al impostor.

En el juicio celebrado este lunes, I.M.I.V. manifestó que no conocía de nada a la anciana cuando aquel día acudió a su casa. Dijo que en aquellos tiempos empezaba a dedicarse a la venta de libros, lo que hacía “por cuenta propia”. Iba, simplemente, “a venderle alguna colección de libros”, declaró, porque como coleccionista y gran aficionada a los libros que es la tenía incluida en su listado de clientes.

En ningún momento se identificó como “Roberto”, el hombre que la había llamado momentos antes, sino que lo hizo por su nombre y más en concreto suele identificarse por su apellido, añadió. Una vez en la casa, la anciana solo le decía que si le iba a cobrar algo y él le insistió en todo momento en que no, en que “solo iba a venderle libros”. Y en un momento en que él le dijo que tenía que bajar a su coche para consultar algo en su ordenador, varios policías salieron de una habitación, manifestó.

Por su parte, la octogenaria se mantuvo firme en su relato pero, aunque identificó al acusado en la vista como el hombre que aquel día la fue a ver a casa, reconoció que no recuerda cómo le dijo que se llamaba al llegar -Roberto en vez de Iván Miguel, señala el fiscal en sus informes-. Tampoco la policía que la acompañaba y que durante la visita del supuesto estafador se hizo pasar por una sobrina de la anciana, pudo confirmar al cien por cien si dijo llamarse “Ricardo”. “Yo creo que no se esperaba que la señora estuviera acompañada”, aseguró la agente, justificando de tal manera que en el transcurso de la visita solo le hablara de libros pero en ningún momento de dinero, pese a que la mujer le insistía todo el tiempo en el dinero, reconoció.