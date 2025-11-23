A prisión un ladrón georgiano por un robo en un domicilio de Comuneros El delincuente, que estaba siendo buscado en Valencia por el asalto a otra vivienda, usaba el método del hilo con pegamento para comprobar si la vivienda estaba vacía antes de forzar la puerta. La juez de guardia ha ordenado su ingreso inmediato en prisión provisional por riesgo de fuga y reiteración delictiva

M. C. Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:02

Un ladrón georgiano ha sido detenido en Salamanca como presunto autor del robo cometido el pasado 10 de septiembre en un domicilio de la avenida de Comuneros. Tras pasar a disposición judicial, la magistrada ha ordenado su ingreso inmediato en prisión provisional, tal y como había solicitado la Fiscalía. según confirman fuentes del caso a LA GACETA.

El detenido, de iniciales Z.K. y de origen georgiano, ya era buscado por las Fuerzas de Seguridad por otro robo con fuerza perpetrado en Valencia, donde el botín habría sido elevado. Su arresto en Salamanca permite ahora unir ambos procedimientos, aunque los investigadores no descartan que forme parte de una estructura itinerante dedicada a asaltar viviendas en distintas provincias.

Al parecer el ladrón se valía del conocido método del hilo con pegamento, una técnica habitual en bandas del este de Europa. Consiste en introducir un fino hilo impregnado en adhesivo en el marco de la puerta o la cerradura para comprobar si la vivienda se abre durante el día: si el hilo permanece intacto al regresar más tarde, saben que nadie ha entrado y el piso está vacío, lo que les permite actuar con más seguridad.

Una vez comprobada la ausencia de los moradores, el ladrón habría accedido al interior del inmueble para a continuación apoderarse del botín. Las cámaras de vigilancia captaron imágenes claras del individuo, material que resultó determinante para su identificación.

Los investigadores han logrado finalmente localizarlo en Salamanca, donde permanecía escondido pese a tener activa una orden de detención desde Valencia. El investigado ha sido arrestado y trasladado a dependencias policiales. Tras declarar ante la juez de guardia este sábado, se ha acordado su ingreso en prisión provisional, atendiendo a la gravedad de los hechos y al alto riesgo de fuga.

Las pesquisas continúan abiertas para determinar si Z.K. actuaba solo o con otros miembros de una posible banda especializada en robos con fuerza mediante técnicas silenciosas y selectivas. No se descarta que existan más víctimas tanto en Salamanca como en otras provincias.