El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día Dos ordenanzas lo acompañan día y noche para evitar cualquier intento de autolesión. Problemas económicos y de juego habrían desencadenado el fatal desenlace

Martes, 4 de noviembre 2025

J.L.C., el policía nacional acusado de matar a su madre de 93 años y abandonar el cadáver en una cuneta ha ingresado en el centro penitenciario de Topas, donde permanece desde el pasado 23 de octubre bajo el protocolo de prevención de suicidios (PPS), según ha podido confirmar LA GACETA por fuentes próximas al penal salmantino.

Nada más llegar a la prisión, el agente fue sometido a una evaluación inicial y los responsables del centro determinaron activar el protocolo, una medida que se aplica cuando existen indicios de riesgo de autolesión o un fuerte impacto psicológico tras el ingreso. Desde entonces, el interno comparte celda con dos ordenanzas que lo vigilan las 24 horas del día, además de recibir seguimiento específico por parte del equipo médico y psicológico del penal.

El acusado, destinado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, fue detenido el pasado 14 de octubre tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su madre en una cuneta. El cadáver de la nonagenaria fue localizado en la zona Monte Paramera, situada en el término municipal de Tornadizos de Ávila, a pocos kilómetros de la capital de la provincia.

La víctima, de 93 años, presentaba aparentes signos de violencia y, de acuerdo con las investigaciones, había sido trasladada por su hijo desde la residencia en la que vivía, de la que fue retirada después de que el centro comunicara al hombre el impago de las mensualidades.

Las primeras líneas de investigación apuntaban a problemas económicos derivados de una presunta adicción al juego como posible detonante del crimen.

Tras su arresto, el policía fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ávila, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, investigado por un delito de homicidio. Ingresó en la prisión de Segovia donde permaneció varios días hasta su reciente traslado al centro penitenciario de Topas, donde permanece en el módulo de Ingresos.

Su situación procesal continúa a la espera de que se completen las diligencias judiciales y el informe forense que determine las circunstancias exactas de la muerte de la anciana.

El caso conmocionó a la provincia de Ávila y al entorno policial, donde compañeros del acusado expresaron su sorpresa por el suceso. Mientras avanza la causa, el agente permanecerá en la prisión de Topas, bajo estricta vigilancia y control médico, en una de las prisiones más grandes de Castilla y León, donde comparten módulos internos por delitos de toda índole, incluidos homicidios y violencia familiar.