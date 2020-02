Piden 18 años para el tirador que planeó matar a Sánchez por la exhumación de Franco

La Fiscalía pide 18 años y 6 meses de prisión para un ultra, que era vigilante de seguridad, tirador experto y con licencia de armas, y que presuntamente planeaba matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la decisión de exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

En el escrito de acusación consultado por Europa Press, el Ministerio Fiscal le considera culpable de un delito de homicidio en grado de proposición además de delitos de depósito de armas y municiones de guerra, de tenencia de armas prohibidas, de depósito de municiones no autorizadas y de tenencia de explosivos, con el agravante de discriminación ideológica.

El hombre hizo comentarios en un grupo de Whatsapp contrarios a la decisión de exhumar a Franco, y sobre Sánchez dijo que le “gustaría tenerlo en el punto de mira”, y en su domicilio tenía un arsenal de 16 armas cortas y seis largas, con rifles de precisión y un fusil de asalto.

Según el Ministerio Público, el procesado formaba parte de un grupo de Whatsapp “que reunía a un número no determinado de personas afines a ideología política nacionalista y conservadora, a las que en su mayoría no conocía personalmente”.

Entre julio y septiembre de 2018, el acusado hizo comentarios en este grupo en referencia a la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de exhumar al dictador: “No podemos permitir que humillen al Generalisimo Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera. Es una venganza por haber perdido la guerra”.

“No lo voy a consentir. Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo. Si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor, patriotas no podemos consentir. Y esta vez no dejaremos ni uno”, abundó.

La fiscal constata que durante ese periodo se fue fraguando en el acusado M.M.S. un discurso de rechazo hacia la figura de Pedro Sánchez, y que, según relata, culminó “en el deseo expresado de forma explícita de acabar con su vida como medio para forzar un cambio de en la vida política del país”.

Así, recoge algunos de los mensajes del acusado como: “Al Sánchez hay que ir a cazarlo como un cuerno (ciervo) y poner la cabeza en la chimenea. Tantos cazadores en España y ninguno tiene cojones. Solo matan pobres animalitos que no rompen España, a este sí que hay que cazarlo”.

“Nos hemos de mojar y actuar. Yo estoy dispuesto. Mi mayor ilusión es meter al traidor de Sánchez debajo de la lápida de Franco. Quizás estoy hablando mucho pero dijo lo que siento en mi corazón. Viva España”, expresó.

Durante este tiempo, el procesado “alcanzó la convicción personal de la necesidad de planificar acciones tendentes a causar la muerte del presidente del Gobierno como forma de derrotar el gobierno socialista, y solicitó de forma pública y privada ayuda para llevarlo a cabo”, sostiene la fiscal.

“CON UN TIRO PRECISO SE ACABA EL SÁNCHEZ”

Así, pidió en el grupo de Whatsapp ayuda y organización para preparar una actuación para matar a Sánchez, asegurando que contaba con un arsenal de armas y llegó a decir: “Yo lo hago. Necesito ayuda y tiene que ser patriotas (...) Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo hunda a España. No haría falta guerras”.

Fue detenido el 19 de septiembre de 2018, y se le incautaron un artefacto explosivo casero, una pistola, una carabina, un puñal, una impulsora neumática casera, tres revólveres, una escopeta, un fusil de asalto, una ballesta y munición, además de otro material.

El procesado en el momento de los hechos tenía varias licencias de armas en vigor, que le fueron retirados tras ordenarse su ingreso en prisión preventiva, el 21 de septiembre de 2018.