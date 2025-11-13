'El Peter', de nuevo ante la juez por graves amenazas con un cuchillo de cocina a su pareja: «Quieres ver cómo te apuñalo?» La Fiscalía solicita un año de prisión para el acusado, uno de los delincuentes más conocidos de Salamanca

M. C. Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

P.A.M.M., el popular delincuente apodado como 'El Peter', volverá a sentarse en el banquillo de acusados la próxima semana por un violento incidente machista en el que presuntamente llegó a esgrimir un cuchillo de cocina contra su pareja al tiempo que le decía: «¿Quieres ver cómo te apuñalo?». El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado la audiencia preliminar para el próximo martes.

Según recoge en su escrito de calificaciones provisionales el Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de mayo, alrededor de las 16:00 horas.

En el transcurso de una discusión con su al menos por aquel entonces pareja sentimental en el domicilio en el que convivían en una localidad próxima a Salamanca capital, 'El Peter' cogió un cuchillo de cocina y con intención de amedrentarla, lo esgrimió contra ella espetándole: «¿Quieres ver cómo te apuñalo?». Como quiera que fuera, la víctima consiguió salir a la carrera de la vivienda.

Al día siguiente, el 14 de mayo, se le prohibió aproximarse a la perjudicada, al domicilio y a cualquier lugar donde se encontrara a menso de 250 metros, así como comunicarse con ella por cualquier medio.

La Fiscalía de Salamanca considera que P.A.M.M. incurrió en un delito de amenazas dentro del ámbito de la violencia de género por el que le pide una pena de un año de prisión, dos años y seis meses de privación de porte y uso de armas, así como la prohibición de aproximación a menos de 250 metros de la víctima, así como de comunicarse con ella por cualquier medio.

'El Peter' es uno de los delincuentes más populares de Salamanca. Acumula múltiples y llamativas detenciones que le han hecho merecedor de numerosas condenas. Entre ellas, la primera, en 2011, casi un año después de los tiroteos a los profesores del Río Tormes, por los que fue condenado como autor material —es decir, por ser él quien disparó sacando medio cuerpo del maletero del coche en el que viajaba junto al resto de implicados— a dos años y medio de internamiento en el centro de menores de Zambrana.

La segunda, en 2012, por un accidente con una moto robada en el Alto del Rollo, en el que otra joven que le acompañaba 'de paquete' resultó en estado crítico al salir ambos despedidos y chocar con la puerta de un garaje.

La tercera, en 2014, por tentativa de robo, al apoderarse de ruedas y tornillos de un desguace de Villares que no se pudo llevar al ser pillado por un guardia civil de paisano. 'El Peter' aceptó nueve meses de prisión que, con su conformidad, le fueron sustituidos por 1.620 euros de multa.

En 2024 aceptó seis meses de prisión por un delito de usurpación de estado civil. Los hechos tuvieron lugar en 2020 cuando, para eludir el pago de diversas sanciones, hizo uso para identificarse de los datos de identidad de otro hombre que le había vendido una moto, habiéndole facilitado su DNI para el cambio de titularidad.

012: Teléfono de Información a la Mujer Castilla y León