La 'Pesadilla en la cocina' de carne en mal estado que amenaza a la salud en la provincia Montejo se suma a una cadena de escándalos en la industria cárnica que incluye las operaciones 'Sekai' y 'Guisima II' y la incautación de 50.000 kilos de jamones en Sevilla con conexiones en Salamanca

¿Qué estamos comiendo los seres humanos y hasta qué punto podemos fiarnos de lo que llega a nuestros platos? Cada cierto tiempo, las alarmas vuelven a sonar con casos que ponen en duda la seguridad alimentaria y los controles de la cadena cárnica. El último ha ocurrido en Salamanca y ha dejado al descubierto 9.000 kilos de carne en avanzado estado de putrefacción almacenados en una nave de la localidad de Montejo.

El mal olor y la presencia de moscas alertaron a los vecinos y en el mes de octubre los agentes del Seprona de la Comandancia de Salamanca, junto con veterinarios de la Junta de Castilla y León, entraron en las instalaciones. En ellas hallaron un panorama desolador: grandes cantidades de producto cárnico amontonado sin refrigeración, rodeado de suciedad, sin las debidas condiciones higiénico-sanitarias y en estado de descomposición. Los veterinarios de la Junta confirmaron posteriormente el mal estado de la carne y ordenaron su retirada inmediata de la nave para su destrucción, al representar un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente. El titular de la actividad ha sido propuesto para sanción por incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, y las diligencias policiales se han remitido a la autoridad competente. La investigación continúa en estos momentos abierta para tratar de determinar las circunstancias en las que se produjo la acumulación de los restos cárnicos defectuosos.

Ampliar Mercancía inmovilizada en la operación 'Sekai'. GUARDIA CIVIL

El caso de Montejo no es un hecho aislado. En los últimos años se han producido varios escándalos relacionados con productos cárnicos en mal estado o falsificados. En junio de 2023, la Guardia Civil y técnicos de Salud y Consumo descubrieron en Sevilla dos almacenes clandestinos con más de 50.000 kilos de jamones y paletas cubiertos de moho y gusanos. Aquella operación destapó una trama con conexiones en empresas de Salamanca, algunas implicadas y otras víctimas de una estafa. Los jamones eran lavados con agua a presión y tratados con una mezcla de aceite de semillas y carbón vegetal para simular el aspecto de una auténtica «pata negra».

Un año antes, en enero de 2022, la operación 'Guisima II' llevada a cabo por la Guardia Civil se zanjó con la detención de una persona y la investigación de otras nueve implicadas en la comercialización fraudulenta de productos cárnicos curados, principalmente de ibéricos. Los agentes investigaron a siete empresas relacionadas con la trama, ubicadas en las provincias de Salamanca, Badajoz, Madrid y Murcia. Los efectivos inmovilizaron 29.000 piezas, de las que más de 19.600 fueron perniles de cerdo. La operación se inició cuando agentes del Seprona, inspeccionaron un establecimiento de alimentación de Zafra. Se detectaron entonces múltiples anomalías en productos cárnicos, principalmente en paletas, jamones y sus derivados, que presentaban graves deficiencias en la trazabilidad que impedía acreditar su origen legal.

Unas semanas más tarde, un nuevo golpe de la Guardia Civil contra la venta de jamones fraudulentos volvió a salpicar a la provincia. Los agentes detuvieron a cuatro personas, tres de ellas en Cáceres y una en Salamanca en una operación en la que se decomisaron cerca de 2.000 jamones y paletas, además de 4.500 kilos de carnecongelada de cerdo ibérico y 760 de embutido. La denominada operación 'Sekai', desarrollada por agentes del Seprona de Cáceres, culminó con la desarticulación de una trama que operaba en esa provincia. La investigación se inició en 2020, tras detectarse una actividad inusual en una industria cárnica inactiva en un polígono industrial de Malpartida de Plasencia. Los agentes averiguaron entonces que se estaban realizando operaciones relacionadas con el sector cárnico desde las instalaciones de esta antigua empresa por parte de otra que no estaba inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Detrás de todos estos sucesos se repite el mismo patrón: la falta de control y la avidez económica por productos caros. Las estafas alimentarias no solo dañan la imagen de un sector que vive de la calidad y la confianza, sino que ponen en riesgo directo la salud de los consumidores.