Una persecución policial y fuga temeraria en patinete acaba con su conductor arrestado en la plaza del Oeste En su huida infringió varias normas de circulación poniendo en riesgo su integridad física y la de otros usuarios de la vía

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Policía Local, han detenido a un hombre como supuesto autor de la comisión de delitos contra la seguridad del tráfico, así como de resistencia y desobediencia graves.

La actuación policial se inició cuando los actuantes, que se encontraban en labores de prevención de la delincuencia, observaron por la zona de la plaza del Oeste como un hombre circulaba a bordo de un patinete eléctrico por la acera.

Los funcionarios procedieron a dar el alto al conductor, que en un primer momento redujo la velocidad, y al observar que los agentes uniformados se apeaban del vehículo para proceder a su identificación, reanudó la marcha a gran velocidad para evitarlos.

En su huida el individuo condujo el patinete de modo totalmente negligente y peligroso, poniendo en riesgo su propia integridad, la de los actuantes, así como la de otros peatones que tuvieron que esquivar al patinete para no ser atropellados. Durante la persecución que se mantuvo alrededor de cinco minutos, el conductor maniobró en varias ocasiones por dirección prohibida, se saltó varios semáforos en rojo, y circuló repetidamente por la acera con la finalidad de eludir la intervención policial.

Los efectivos actuantes en repetidas ocasiones le conminaron de forma clara y concisa para que depusiera su actitud y parara el patinete, haciendo caso omiso a las indicaciones. Finalmente, el varón fue interceptado, oponiendo gran resistencia a su arresto y con una actitud para nada colaborativa.

Durante la detención el individuo arrojó bajo un contenedor un trozo de sustancia estupefaciente, al parecer hachís, por lo que fue propuesto para sanción según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Trasladado a dependencias policiales de Policía Nacional se le realizó en estas un test de drogas por parte de la Policía Local, dando positivo en cannabis.

Por tales motivos fue trasladados hasta dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, para la realización de las diligencias oportunas al respecto. Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites policiales necesarios, se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de Guardia de Salamanca, a cuya disposición pasó el arrestado.