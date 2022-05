‘Pepito’, absuelto de abusar de una niña y de los destrozos en su piso de alquiler

J.A.B., el conocido delincuente apodado como ‘Pepito’, ha salido absuelto de dos de los tres procedimientos por los que permanecía a la espera de sentencia después de haber sido juzgado en apenas tres meses. El primero por abusar sexualmente de una niña, hija de su expareja sentimental, y el segundo por dejar hecha una ruina el piso en el que residía de alquiler en la Chinchibarra. La Audiencia Provincial de Salamanca en el primer caso y el Juzgado de lo Penal número Uno de la ciudad en el segundo, le han declarado inocente de las acusaciones contra él en ambos asuntos.

El delincuente permanece ahora a la espera de la sentencia por la tercera causa contra él juzgada en la última temporada, en el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca, por el salvaje asalto a mediados de 2017 a un septuagenario en su casa de Pereña de la Ribera.

Tal y como manifestó él mismo en el último juicio contra él, aportando su abogada copia de la sentencia a la juez, la Audiencia Provincial de Salamanca le ha declarado inocente del juicio celebrado contra él el pasado 24 de febrero acusado de abusar de la hija de su por aquel entonces compañera sentimental, cuando ésta contaba entre 10 y 12 años, en dos domicilios de Garrido Sur y de la Chinchibarra en los que los tres convivieron en esas fechas.

Por estos hechos la Fiscalía llegaba a pedirle 12 años de cárcel por delitos de exhibicionismo y abusos sexuales. Finalmente el tribunal le ha declarado inocente al entender que no había quedado acreditada la comisión de tales hechos. En sus declaraciones, ‘Pepito’ aseguró que todo era “mentira” y que todo se debía a que la niña estaba “manipulada por su madre”.

La segunda sentencia absolutoria se corresponde con la acusación contra él respecto a los desperfectos que aparecieron a su marcha en el domicilio en el que residía de alquiler, el citado piso de la Chinchibarra. Daños en las puertas, en el suelo y en un armario a golpes y quemaduras de cigarrillo. En este caso, el juez concluye que no hay pruebas que enerven la presunción de inocencia, que no hay prueba consistente de que hubiera sido él el autor de los daños en la vivienda. El juez deja no obstante la puerta abierta a la reclamación en vía civil.

“Yo no fumo”, alegó en referencia a los daños por quemaduras de cigarros, explicando además que el piso “ya estaba así cuando se lo dieron”. La Fiscalía le pedía 2.160 euros de multa, más la correspondiente indemnización a la aseguradora.

‘Pepito’ está ahora a la espera de la tercera sentencia, la del asalto en Pereña. En este juicio se declaró también inocente, asegurando que tuvo una relación con la testigo que le denunció a él y a los otros dos acusados y que tras empezar con otra mujer, “hubo un acoso y derribo con denuncias falsas” hacia él, en el intento de su ex por “meterle en la cárcel”.

Al término del juicio, la Fiscalía elevó su solicitud de condena contra él, once años de prisión, al considerar que en los hechos concurre la agravante de disfraz porque cuando perpetraron el asalto iban de negro y encapuchados.