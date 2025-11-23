Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal La víctima asegura que, al pasar por delante, le tocó el trasero y, a continuación, introdujo un dedo por dentro de la falda hasta sus partes íntimas. Él niega rotundamente los hechos. A la espera del avance de las investigaciones, la juez le ha dejado en libertad provisional sin medidas cautelares

M. C. Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:58

Un hombre de 48 años ha sido detenido después de que una joven denunciara haber sido víctima de una presunta agresión sexual en un establecimiento de ocio nocturno situado en la plaza de San Boal, en pleno centro de Salamanca, el viernes de madrugada. La denunciante relata que un varón, que se encontraba acompañado por otros tres o cuatro individuos, habría aprovechado un momento cerca de la pista de baile para tocarle el culo y, acto seguido, deslizar su dedo hacia la parte interna de sus genitales. Tras la denuncia, el varón ha sido detenido y tras dos noches en los calabozos, ha quedado en libertad provisional sin ninguna medida cautelar.

Según ha podido saber LA GACETA, los hechos, según el relato de la denunciante, ocurrieron entre la zona de barra y la entrada a los baños del pub La Posada de San Boal, en un ambiente de gran afluencia de público. La joven vestía falda larga en el momento de los hechos, un detalle que consta en su declaración y que ha sido incluido en las diligencias, si bien ella ha mantenido en todo momento la misma versión sobre lo ocurrido.

Tras su denuncia, el presunto autor, vecino de Salamanca, ha sido arrestado y, tras pasar por los calabozos policiales, una vez competadas las diligencias ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres, en funciones de guardia. La magistrada decidió prorrogar su detención a la espera de recabar más información. Entre las diligencias solicitadas se encontraba la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, que podrían resultar determinantes para aclarar lo ocurrido en la zona donde la joven sitúa los hechos.

El detenido ha negado en todo momento con rotundidad cualquier conducta de carácter sexual hacia la denunciante y ha defendido su inocencia. Tras dos noches en los calabozos y una vez practicadas las diligencias de urgencia, incluida la declaración de la denunciante ante la juez, la magistrada ha acordado este domingo dejarle en libertad provisional sin medidas cautelares, al no apreciar elementos suficientes para imponer restricciones mientras continúa la investigación.

El procedimiento seguirá su curso en sede judicial, a la espera de las conclusiones que aporte el análisis de las imágenes, así como de posibles nuevas declaraciones o pruebas. Como ocurre en todos los casos de presuntos delitos contra la libertad sexual, la investigación continúa bajo la máxima reserva.