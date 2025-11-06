Lo paran mientras paseaba al perro y acaba en el banquillo por llevar coca, una báscula y 1.400 euros en metálico La Fiscalía de Salamanca lo acusa de un delito contra la salud pública y sostiene que la droga no era para consumo propio

M. C. SALAMANCA Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:00

De paseo con su perro en plena madrugada, J. T. B. fue descubierto por agentes de las Fuerzas de Seguridad cuando portaba entre sus pertenencias siete u ocho gramos de cocaína, una báscula de precisión y unos 1.400 euros en metálico.

La Fiscalía, al constatar que la sustancia superaba lo que normalmente se considera para consumo propio junto a instrumentos de dosificación y una importante cantidad de dinero en efectivo, le acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

El juicio ha sido señalado para el próximo 12 de noviembre en la Audiencia Provincial de Salamanca.

Según recoge el artículo 368 del Código Penal, quien ejecute actos de elaboración, tráfico, promoción, facilitación o posesión de drogas que causan grave daño a la salud (como la cocaína) se enfrenta a penas de prisión de tres a seis años y una multa de tanto al triplo del valor de la droga intervenida.

En este caso, el Ministerio Fiscal estima que la combinación de cantidad, instrumento y dinero apunta a una finalidad de distribución a terceros.

El acusado no consta como consumidor habitual de estupefacientes, lo que refuerza la tesis fiscal de que no se encontraba simplemente con la sustancia para uso personal.