Una pajera en llamas moviliza a los Bomberos a una finca entre Sando y Santa María de Sando Los efectivos recibieron el aviso pocos minutos después de las seis de la mañana de este martes

Coche de Bomberos de la Diputación de Salamanca en una imagen de archivo.

J. F. R. Salamanca Martes, 4 de noviembre 2025, 08:21

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca se han movilizado a primera hora de la mañana de este martes a una finca situada entre Sando y Santa María de Sando, en la que una pajera ha echado a arder.

Los efectivos recibieron el aviso a las 6:04 horas y se encuentran trabajando todavía en el lugar del incendio en el que, por el momento, no se ha informado de que hubiese heridos.

