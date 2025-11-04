Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de Bomberos de la Diputación de Salamanca en una imagen de archivo. LAYA

Una pajera en llamas moviliza a los Bomberos a una finca entre Sando y Santa María de Sando

Los efectivos recibieron el aviso pocos minutos después de las seis de la mañana de este martes

J. F. R.

Salamanca

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca se han movilizado a primera hora de la mañana de este martes a una finca situada entre Sando y Santa María de Sando, en la que una pajera ha echado a arder.

Los efectivos recibieron el aviso a las 6:04 horas y se encuentran trabajando todavía en el lugar del incendio en el que, por el momento, no se ha informado de que hubiese heridos.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  2. 2 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  3. 3 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  4. 4 El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
  5. 5 Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
  6. 6 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  7. 7 Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre
  9. 9 Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat
  10. 10 Un profesión tradicional que no se agota en la ciudad: «Siempre vamos a estar aquí»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una pajera en llamas moviliza a los Bomberos a una finca entre Sando y Santa María de Sando

Una pajera en llamas moviliza a los Bomberos a una finca entre Sando y Santa María de Sando