J.M.J.J., el vecino de Buenos Aires acusado de propinar un fuerte cabezazo a su madre y meterle un dedo en el ojo, ha sido puesto en busca y captura. El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca había señalado para este lunes el juicio contra él, pero al no haber podido siquiera citarle, se ha ordenado su busca y detención para que comparezca ante la juez.El fiscal le pide ocho meses de prisión y 420 euros de multa por delitos de lesiones y amenazas en el ámbito familiar, delitos por los que le reclama además penas de incomunicación y alejamiento de su progenitora y el pago de 105 euros de indemnización.El fiscal recoge en su escrito de calificación inicial, que los hechos tuvieron lugar en el domicilio familiar, próximo a la plaza de Extremadura, donde la madre, de 55 años, y el hijo, de 26, convivían y desde meses antes del incidente venían repitiéndose los insultos, las amenazas y otros tipos de vejaciones.El 19 de enero de este año concretamente, J.M.J.J. se dirigió a su madre de nuevo con insultos y de forma despectiva y, alrededor de las 23.45 horas, acabó popinándole un fuerte cabezazo, tras lo que le metió un dedo en un ojo.El acusado, que cuenta con antecedentes penales aunque no computables, sufre una psicosis no especificada, según los informes médicos.