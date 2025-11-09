Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Coche de la Policía Nacional en la calle Toro. LAYA

Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas

La última ha tenido lugar a las 6:26 horas de este domingo

J. F. R.

Salamanca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:08

Cuatro personas han resultado heridas en tres agresiones ocurridas en las últimas horas en diferentes puntos de la ciudad, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La primera de las incidencias se registró a las 22:51 horas del sábado, cuando una llamada alertó de una agresión en un establecimiento público del Paseo de la Estación. Un varón había agredido a dos personas, un hombre de 40 años y una mujer de 23, que resultaron heridas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico para trasladar a los heridos al Hospital de Salamanca.

Ya en la madrugada, a las 05:22 horas del domingo, el 1-1-2 recibió otra llamada solicitando asistencia para un varón de 20 años que había sido agredido con un vaso en la cara en la calle Miñagustín, a la altura de los juzgados. El joven fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado también al Hospital de Salamanca.

Poco después, a las 06:26 horas, el Cuerpo Nacional de Policía solicitó asistencia sanitaria para un varón de 24 años con una brecha en una ceja tras ser golpeado con una botella en la calle Bermejeros, en el cruce con la calle Correhuela. Emergencias Sanitarias envió una ambulancia de soporte vital básico que trasladó al herido al mismo centro hospitalario.

