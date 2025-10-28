Una mujer de 89 años operada de urgencia tras ser atacada por un perro peligroso en Pelabravo El incidente se produjo en el cruce de las calles Rosa y Pozo y al parecer el can no llevaba bozal

Una anciana de 89 años en el hospital, operada de urgencia por las lesiones sufridas en el cruce de las calles Rosa y Pozo, en el centro de la localidad de Pelabravo, es el balance del incidente en el que un perro potencialmente peligroso de la localidad, de raza American Staffordshire, se habría abalanzado sobre la mujer. Según fuentes de la localidad, la anciana paseaba cerca de su casa cuando en perro se soltó del arnés de la persona que lo llevaba y se abalanzó sobre ella.

El can, que al parecer no llevaba bozal (algo que es obligatorio en este tipo de perros cuando están en la calle), se cebó con uno de los brazos de la mujer y la tiró al suelo, todo ello sin soltar el miembro en el que había hecho presa.

Dos hombres de la localidad tuvieron que intervenir con rapidez y emplearse a fondo para intentar que el perro soltase a la mujer, que fue trasladada al hospital donde fue operada de las heridas que presentaba en uno de sus brazos. El aviso al 112 para trasladar a la mujer al hospital y a la Guardia Civil que desplazó a miembros del Seprona al municipio completaron las primeras actuaciones. Tal como indicaron en el municipio, «la mujer herida y la propietaria del perro, que tiene unos cincuenta años, viven a doscientos metros una de la otra y no hay noticias previas de situaciones similares».

En la localidad de Pelabravo, en el registro municipal, aparecen inscritos una decena de perros potencialmente peligrosos, y según indicaron fuentes municipales, el que ha protagonizado el incidente «tiene todos los papeles en regla e incluso en el expediente municipal aparece el carné que es obligatorio por ley para este tipo de animales».