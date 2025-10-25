Nuevo accidente en la rotonda del Helmántico: se sale de la vía e impacta contra una farola
Es el tercer accidente en los útlimos tres días
Sábado, 25 de octubre 2025, 14:40
Los servicios de Emergencia han tenido que movilizarse este sábado al mediodía a la rotonda del Helmántico, en Villares de la Reina, después de que un conductor se haya salido de la vía y haya acabado impactando contra un farola.
La llamada informando del suceso tuvo lugar a las 13:43, según informa el 1-1-2 de Castilla y León, y como resultado del accidente, un hombre, fuera del vehículo, decía sentirse mareado. Desde la sala de operaciones se dio aviso tanto a la Guardia Civil como a Sacyl, para ofrecer asistencia sanitaria al varón.
Es el tercer accidente que tiene lugar en este punto después de que dos coches colisionasen el jueves por la mañana y otros dos volviesen a colisionar este viernes al mediodía.