Nuevo accidente en la rotonda del Helmántico: se sale de la vía e impacta contra una farola Es el tercer accidente en los útlimos tres días

Ambulancia en la rotonda de Villares tras una aparatosa colisión que tuvo lugar el jueves.

La Gaceta Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 14:40 Comenta Compartir

Los servicios de Emergencia han tenido que movilizarse este sábado al mediodía a la rotonda del Helmántico, en Villares de la Reina, después de que un conductor se haya salido de la vía y haya acabado impactando contra un farola.

La llamada informando del suceso tuvo lugar a las 13:43, según informa el 1-1-2 de Castilla y León, y como resultado del accidente, un hombre, fuera del vehículo, decía sentirse mareado. Desde la sala de operaciones se dio aviso tanto a la Guardia Civil como a Sacyl, para ofrecer asistencia sanitaria al varón.

Es el tercer accidente que tiene lugar en este punto después de que dos coches colisionasen el jueves por la mañana y otros dos volviesen a colisionar este viernes al mediodía.