Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia en la rotonda de Villares tras una aparatosa colisión que tuvo lugar el jueves.

Nuevo accidente en la rotonda del Helmántico: se sale de la vía e impacta contra una farola

Es el tercer accidente en los útlimos tres días

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:40

Comenta

Los servicios de Emergencia han tenido que movilizarse este sábado al mediodía a la rotonda del Helmántico, en Villares de la Reina, después de que un conductor se haya salido de la vía y haya acabado impactando contra un farola.

La llamada informando del suceso tuvo lugar a las 13:43, según informa el 1-1-2 de Castilla y León, y como resultado del accidente, un hombre, fuera del vehículo, decía sentirse mareado. Desde la sala de operaciones se dio aviso tanto a la Guardia Civil como a Sacyl, para ofrecer asistencia sanitaria al varón.

Es el tercer accidente que tiene lugar en este punto después de que dos coches colisionasen el jueves por la mañana y otros dos volviesen a colisionar este viernes al mediodía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán
  2. 2 Iker Casillas, víctima de un robo de película en su propia casa: una trampa hizo caer a los ladrones
  3. 3 Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana
  4. 4 El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic
  5. 5 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  6. 6 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
  7. 7 Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
  8. 8 Limitados los movimientos de compraventa de bovino por la dermatosis
  9. 9 Absuelto por sufrir un brote psicótico el hombre que acuchilló a un padre y su hija en un garaje en la Chinchibarra
  10. 10 Jorge Rey advierte de un cambio radical para la próxima semana: «Por los santos, la nieve...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nuevo accidente en la rotonda del Helmántico: se sale de la vía e impacta contra una farola

Nuevo accidente en la rotonda del Helmántico: se sale de la vía e impacta contra una farola