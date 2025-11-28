Nueva colisión entre un patinete y un turismo en Salamanca El accidente se ha registrado sobrepasadas las 21.45 horas

La Gaceta Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:31

Una nueva colisión a primera hora de la noche entre un patinete y un turismo ha obligado a intervenir a los Servicios de Emergencias a la altura del Paseo de San Antonio con el Paseo del Rollo, según han confirmado testigos presenciales a LA GACETA.

El accidente se registró sobrepasadas las 21.45 horas. La persona herida se ha quedado inmovilizada en el césped que divide los dos sentidos de la calzada hasta que la pudieron atender. Debido al suceso, ha tenido que acudir la Policía para regular el tráfico. Se desconoce si ha tenido que ser traslada al Hospital.