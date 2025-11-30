Noviembre negro en la carretera: una fallecida y múltiples heridos

En noviembre se ha registrado un goteo casi diario de siniestros en Salamanca y su alfoz, con un saldo de decenas de heridos y una joven conductora fallecida en la capital. El mes arrancó con fuerza: solo el 1 de noviembre se encadenaron tres accidentes con heridos en Terradillos, la Gran Vía y la SA-114 en Alba de Tormes. A partir de ahí, el parte diario del 112 y de los cuerpos de seguridad dibuja un mapa de colisiones, atropellos y salidas de vía que apenas deja un respiro en el calendario. Aunque la mayoría de los afectados presentaban heridas leves y permanecían conscientes en el lugar, la acumulación de incidentes confirma la siniestralidad como un problema estructural y no como una mera sucesión de hechos aislados.

El punto más trágico del mes se alcanzó la madrugada del 8 de noviembre, cuando una joven conductora de 22 años perdió la vida al chocar el turismo que guiaba contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina, en Salamanca capital. En el vehículo viajaban otras dos mujeres, de 25 y 19 años, que resultaron heridas graves y tuvieron que ser evacuadas al Hospital de Salamanca, una en soporte vital básico y otra en UVI móvil, tras una compleja intervención de los Bomberos para excarcelar a las tres ocupantes. El siniestro obligó a restringir el tráfico de la vía durante horas para las labores de rescate, limpieza y retirada de restos.

Más allá de los turismos, el mes ha confirmado la vulnerabilidad de los usuarios más frágiles: peatones, ciclistas y conductores de patinete. Entre el 2 y el 23 de noviembre se han sucedido las colisiones entre patinetes y vehículos a motor en la avenida de París, la avenida de Salamanca (glorieta del Gran Capitán), Cabrerizos, la avenida de los Maristas y la avenida San Agustín, con heridos de entre 17 y 25 años que en muchos casos referían dolores en piernas, cadera o golpes generalizados tras el impacto. En varios de esos casos fue necesario el traslado en UVI móvil o ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Salamanca para una valoración más exhaustiva.

También se han registrado al menos dos ciclistas heridos, ambos varones de 62 años, uno golpeado por un turismo en la avenida de Portugal con la avenida de Salamanca y otro en la rotonda de la avenida de Carbajosa con la calle Newton. En el primer caso, el afectado presentaba dolor en brazo y pierna, mientras que en el segundo se quejaba de un tobillo tras el golpe. A ello se suman numerosos atropellos a peatones de todas las edades: desde una mujer de unos 30 años en la Gran Vía hasta una octogenaria en la avenida de Lasalle, pasando por una septuagenaria en Íscar Peyra, otra en Ciudad Rodrigo, un niño de 2 años en la calle Pamplona y varias mujeres de mediana edad en el paseo de San Antonio, la calle Príncipe o El Encinar y Encinas de Abajo.

El listado de siniestros de noviembre traza también un mapa de puntos calientes y patrones de movilidad de la población. Varias rotondas concentran parte de la conflictividad: la glorieta de Castilla y León, la rotonda de la SA-20 —donde se repiten colisiones por alcance entre turismos, furgonetas y camiones— y la rotonda de la Charrería son escenario recurrente de golpes que se saldan con dolor cervical, traumatismos en la espalda o lesiones en piernas y caderas. En la travesía de Villamayor, la avenida de los Cedros o la carretera de Fuentesaúco, en Villares de la Reina, las colisiones por alcance y los impactos contra mobiliario urbano como farolas se repiten con implicación de conductores jóvenes y de mediana edad.

Las zonas comerciales y de alta densidad de tráfico también aparecen en la estadística diaria. La avenida de Portugal, el barrio de Garrido (avenida de los Cedros con calle Guindos y la calle Gargabete), la calle Capuchinos en Santa Marta de Tormes o las inmediaciones de centros comerciales y travesías urbanas como Villamayor y Carbajosa de la Sagrada han registrado choques entre turismos, furgonetas e incluso taxis. Muchos de estos incidentes se han producido a primera hora de la mañana o en hora punta, cuando los desplazamientos laborales y escolares saturan la red viaria.

El perfil de las víctimas de este mes de noviembre es muy heterogéneo: hay hombres y mujeres, menores y ancianos, conductores, motoristas, ciclistas, usuarios de patinetes y peatones. Entre los motoristas heridos destacan jóvenes de entre 20 y 34 años implicados en colisiones con turismos en la glorieta de Castilla y León, la carretera N-630 a la altura de Villares de la Reina, la avenida de los Cedros o la calle Zeppelin, así como un motorista de 33 años lesionado tras una caída en la conflictiva rotonda de la SA-20. En muchos casos, las lesiones se concentran en extremidades inferiores, cuello y espalda, y obligan a traslados hospitalarios para descartar daños mayores. En el lado de los peatones, noviembre deja una sucesión de atropellos desde menores —como el niño de 2 años arrollado en la calle Pamplona— hasta personas de edad avanzada, como las mujeres de alrededor de 70 años en Íscar Peyra y Ciudad Rodrigo o la octogenaria de la rotonda deLasalle. Entre medias, varias mujeres y hombres de entre 30 y 60 años han sido golpeados en pasos de peatones, aceras o cruces urbanos, a menudo con resultado de contusiones, brechas en la cabeza y dolor en piernas o pecho. Esa variedad de edades y perfiles desmonta la idea de que los siniestros afectan solo a determinados grupos y subraya que cualquiera puede convertirse en víctima en un segundo.