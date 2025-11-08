Una mujer y un menor heridos en una colisión entre dos turismos en Salesas El choque ha tenido lugar pasadas las 12:00 horas en la calle Fernando de Rojas, cruce con la calle Los Hidalgos

Una mujer de 45 años y un menor de 17 han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido en la zona de Salesas de Salamanca.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso de una colisión entre dos turismos sobre las 12:14 horas de este sábado en la calle Fernando de Rojas, cruce con la calle Los Hidalgos. Los alertantes informaban de dos personas heridas, una mujer de 45 años y un menor de 17 años, conscientes, en principio leves. De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria al lugar.

Por el momento se desconoce si han precisado trasladado al Hospital de Salamanca.