Una mujer herida tras una colisión por alcance entre dos turismos en la avenida Juan de Austria El suceso ha tenido lugar a las 8:55 horas de la mañana de este viernes

La Gaceta Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:30 | Actualizado 09:36h.

Una mujer ha resultado herida como consecuencia de un accidente en el que dos coches han colisionado por alcance en la avenida Juan de Austria, a la altura del número 41, según informa el 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada alertando del accidente se ha producido concretamente a las 8:55 horas y se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, ya que se solicita asistencia sanitaria para la mujer, que resultó herida leve.

La mañana de este viernes, otra mujer ha resultado herida tras ser atropellada por un patinete en Navahonda, a las 8:18 horas, mientras que a la 1:44 horas de esta madrugada, un motorista ha sido trasladado al Hospital de Salamanca tras colisionar con un coche en la carretera de Ledesma.