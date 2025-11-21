Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ambulancia del Sacyl en carretera, en una imagen de archivo. LAYA

Una mujer herida tras una colisión por alcance entre dos turismos en la avenida Juan de Austria

El suceso ha tenido lugar a las 8:55 horas de la mañana de este viernes

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:30

Una mujer ha resultado herida como consecuencia de un accidente en el que dos coches han colisionado por alcance en la avenida Juan de Austria, a la altura del número 41, según informa el 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada alertando del accidente se ha producido concretamente a las 8:55 horas y se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, ya que se solicita asistencia sanitaria para la mujer, que resultó herida leve.

La mañana de este viernes, otra mujer ha resultado herida tras ser atropellada por un patinete en Navahonda, a las 8:18 horas, mientras que a la 1:44 horas de esta madrugada, un motorista ha sido trasladado al Hospital de Salamanca tras colisionar con un coche en la carretera de Ledesma.

