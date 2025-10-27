Movilización policial por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas Los dos implicados, vecinos de Las Canteras, han ofrecido versiones contradictorias. Ambos se han trasladado por sus propios medios a curarse a distintos centros de salud

Los hechos han ocurrido a primera hora de este lunes en la urbanización Las Canteras, en la foto.

M. C. SALAMANCA Lunes, 27 de octubre 2025, 11:00

Una discusión entre dos vecinos en la urbanización Las Canteras, en el término de Villamayor, ha terminado este lunes con dos heridos, uno de ellos por arma blanca y el otro como consecuencia del forcejeo. El incidente, que se produjo poco antes de las nueve de la mañana, movilizó a la Policía Local del municipio, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios de Sacyl, aunque finalmente todo ha quedado en lesiones leves y denuncias cruzadas.

Según informan fuentes del caso consultadas por LA GACETA, el aviso se registró concretamente a las 08:48 horas, cuando se informó de una riña vecinal en la citada urbanización, con uno de los afectados herido por arma blanca, concretamente en una mano. A la llegada de los agentes, ambos ofrecieron versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Uno de ellos aseguró que el otro se había presentado en su domicilio con un cuchillo y un palo, extremo que el segundo negó por completo.

Los dos hombres fueron atendidos por pequeñas lesiones y se desplazaron por sus propios medios a diferentes centros de salud para recibir las curas. El herido por arma blanca resultó presenta lesiones en una mano al tratar de defenderse, mientras que el otro otras lesiones propias del forcejeo entre ambos. Ninguno presenta heridas de gravedad, según indican las fuentes.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido, aunque todo apunta a un nuevo episodio de desavenencias vecinales que se resolverá por la vía de las denuncias mutuas.