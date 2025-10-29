Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un camión de los Bomberos de la Diputación, durante una intervención ajena a esta información. ARCHIVO

Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua

El aviso se ha recibido en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 17:38 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:31

Una alarma por un incendio originado en un chalet ha movilizado a los Bomberos de la Diputación hasta la urbanización de Valdelagua, en Santa Marta de Tormes, en la tarde de este miércoles, 29 de octubre.

El aviso se recibía en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 17:38 horas, por medio de una llamada en la que un hombre aparentemente joven alertaba de que una manta eléctrica originaba un pequeño conato en el salón de la casa al enredarse con uno de los sofás ubicados en el mismo. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar del incidente, hasta el número 0 de la calle Perdices, a dos dotaciones pesadas y a una ligera.

Las llamas se han dado por controladas pasadas las 18:15 horas.

