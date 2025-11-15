Un motorista herido tras colisionar por alcance contra un coche en Villares de la Reina El suceso ha tenido lugar la madrugada de este sábado en la N-630, a la altura del kilómetro 335

La Gaceta Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:15 Comenta Compartir

Un motorista de 34 años ha resultado herido tras una colisión por alcance contra un turismo en el kilómetro 335 de la carretera N-630, en el término municipal de Villares de la Reina.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del suceso tuvo lugar a las 4:24 horas de la madrugada de este sábado y hasta el lugar se trasladaron la Guardia Civil de Salamanca, una ambulancia de Soporte Vital Básico del Sacyl y personal médico del Punto de Atención Continuada de Salamanca.

El varón herido se encontraba consciente.

Temas

Sucesos en Salamanca