Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia en una foto de archivo.

Un motorista herido tras colisionar por alcance contra un coche en Villares de la Reina

El suceso ha tenido lugar la madrugada de este sábado en la N-630, a la altura del kilómetro 335

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

Un motorista de 34 años ha resultado herido tras una colisión por alcance contra un turismo en el kilómetro 335 de la carretera N-630, en el término municipal de Villares de la Reina.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la llamada informando del suceso tuvo lugar a las 4:24 horas de la madrugada de este sábado y hasta el lugar se trasladaron la Guardia Civil de Salamanca, una ambulancia de Soporte Vital Básico del Sacyl y personal médico del Punto de Atención Continuada de Salamanca.

El varón herido se encontraba consciente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  2. 2 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  3. 3 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  4. 4 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  5. 5 Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado
  6. 6 Retiran a los patos de La Alamedilla y los Jesuitas por culpa de la gripe aviar
  7. 7 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»
  8. 8 Candelario llama a la calma y pide extremar la precaución ante los desbordamientos
  9. 9 Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
  10. 10 Pimentel: «El carro de la compra se va a poner a 500 euros y seguimos limitando la producción agraria»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un motorista herido tras colisionar por alcance contra un coche en Villares de la Reina

Un motorista herido tras colisionar por alcance contra un coche en Villares de la Reina