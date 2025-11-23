Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar La Guardia Civil permanece pendiente de los resultados de la autopsia practicada a media mañana de este domingo por los forenses

La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias en las que pudo haber muerto el varón.

M. C. Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

La Guardia Civil continúa investigando el hallazgo del cadáver localizado este sábado en una construcción abandonada de Monterrubio de Armuña, mientras los forenses practicaron a media mañana de este domingo la autopsia al cuerpo.

Según informan a LA GACETA fuentes cercanas al caso, los investigadores trataban aún de identificar a la persona fallecida, cuyo cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, compatible con que llevara muerto desde hace tiempo, probablemente semanas.

A la espera de los resultados del análisis forense, no se han apreciado signos de violencia ni elementos que apunten a la intervención de terceras personas. Pese a ello, la Guardia Civil trata de reconstruir las circunstancias en que se produjo la muerte.

El hallazgo se produjo en la mañana del sábado. Vecinos de la zona alertaron tras encontrar el cuerpo en una construcción abandonada del municipio.