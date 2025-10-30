¿El mejor amigo del hombre? 12 brutales ataques de perros desde 2008 En los últimos 17 años, al menos cuatro personas han perdido la vida en la provincia de Salamanca tras ser atacadas por canes de distintas razas y circunstancias, un patrón que se repite con inquietante regularidad. El último, este martes en Pelabravo

En febrero de 2017, el cuerpo sin vida de un hombre de 67 años y vecino de Santa Marta fue hallado junto a la finca 'Los Galguillos'.

El reciente ataque sufrido por una anciana de 89 años en Pelabravo ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que, aunque infrecuente, aparece en la provincia de Salamanca con una regularidad inquietante: los graves ataques de perros a personas. En los últimos años se cuentan al menos 12 episodios en los que la convivencia entre humanos y canes ha acabado en tragedia o en sustos mayúsculos. Desde mordeduras leves hasta muertes por desangrado.

El último suceso, ocurrido el 28 de octubre de 2025, sorprendió a los vecinos de Pelabravo. Un perro de raza american staffordshire, catalogado como potencialmente peligroso, se lanzó sin bozal sobre una mujer de 89 años que paseaba a escasos metros de su casa. El animal, que al parecer se habría soltado del arnés de la persona que lo llevaba, se abalanzó sobre ella y la derribó mientras mordía con fuerza uno de sus brazos. Dos hombres tuvieron que intervenir para liberar a la víctima, que fue trasladada al hospital y operada de urgencia. Según fuentes municipales, el perro tenía «todos los papeles en regla», incluidos los que exigen la normativa para animales potencialmente peligrosos. Aun así, la pregunta resultaba inevitable: ¿sirve de algo el cumplimiento formal si el bozal y la sujeción fallan en la práctica?

El recuerdo de otros episodios recientes refuerza la sensación de que la provincia arrastra una preocupación que aparece intermitentemente. En noviembre de 2021, una vecina de Valdehijaderos, de 79 años, falleció tras el ataque de tres perros de caza en la calle Cordel cuando se dirigía a su casa después de coger unas botellas de agua en una fuente cercana. Las mordeduras fueron tan graves que, pese a la intervención sanitaria y la posterior cirugía reconstructiva, la mujer falleció el día 23 de noviembre por la noche.

Dos años después, en noviembre de 2023, un nuevo incidente en Cepeda, esta vez sin consecuencias fatales, recordó lo fácil que es que un descubierto deriva en un susto. Un pastor alemán con antecedentes de mal comportamiento se escapó de su vivienda y mordió a dos vecinos. El alcalde de la localidad lo resumió con claridad: «No ha sido grave, pero es un buen susto. Los perros no pueden estar sueltos».

Más atrás en el tiempo, otro suceso conmovió a toda la provincia: el ataque mortal ocurrido en Aldearrodrigo en octubre de 2021. José Luis V.V., un conocido rehalero de 65 años, fue hallado sin vida en su finca rodeado de sus propios perros. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fueron las mordeduras de varios animales. «Es muy raro que haya ocurrido algo así; esos perros estaban acostumbrados a convivir», lamentaron otros criadores. El caso evidencia que incluso entre profesionales con experiencia el riesgo existe y las circunstancias pueden dar un giro inesperado.

Un antes y un después

Otro estremecedor suceso ocurrió en febrero de 2017 en la finca 'Los Galguillos' en Santa Marta de Tormes, donde cuatro perros potencialmente peligrosos —Tigre, Gordopilo, Galleta y Tula— acabaron con la vida de un hombre de 67 años. Las investigaciones revelaron que su propietario no podía poseer animales de ese tipo por antecedentes penales y que un veterinario había modificado los pasaportes caninos para que constaran falsamente como mastines. Aquella muerte, catalogada como homicidio por imprudencia, destapó una cadena de negligencias que puso en evidencia los fallos del control administrativo.

En 2008, en pleno barrio de San Vicente, un hombre de 50 años murió desangrado tras el ataque de su propio fox terrier. Cuatro años más tarde, en febrero de 2012, dos episodios casi consecutivos sacudieron la provincia: en Nuevo Naharros, dos pitbull atacaron a una mujer; y apenas diez días después, un bull terrier destrozó la cara de un niño de cuatro años en Ciudad Rodrigo, cuando este se acercó a su finca familiar. Aquel suceso generó una enorme alarma social y llevó a reforzar temporalmente los controles municipales sobre animales peligrosos. En julio de 2013 se produjo otro ataque. Sucedió en San Felices de los Gallegos, donde un perro mastín que cuidaba de un rebaño de ovejas se abalanzó sobre una mujer de 67 años que paseaba por la zona junto a su marido, provocándole heridas leves en el brazo y la cadera. El animal no tenía bozal y tampoco estaba atado, según relató entonces la víctima.

Sustos en bicicleta

Los ciclistas figuran entre los grupos más vulnerables en los registros de ataques. En octubre de 2020, un hombre de 60 años resultó herido en Monterrubio de la Armuña tras ser mordido por un perro suelto mientras circulaba por el Camino de la Ermita. La propietaria desapareció del lugar, dejando tras de sí una escena de sangre y desconcierto. Dos meses antes, otro matrimonio de Béjar que circulaba en bicicleta por Arapiles vivió una situación similar cuando un mastín, propiedad de un pastor, mordió al marido y persiguió a la mujer. El ataque quedó en una denuncia más en los archivos de la Guardia Civil. También en entornos urbanos hubo episodios preocupantes. En 2015, en pleno centro de Salamanca, una joven de 23 años fue atacada por un perro lobo checoslovaco en la calle Varillas. Aunque la herida fue leve, el susto marcó a la víctima, que relató cómo se acercó al animal pensando que era dócil y, en cuestión de segundos, sintió los dientes en su muslo.

En la localidad de Pelabravo, en el registro municipal, aparecen inscritos una decena de perros potencialmente peligrosos, y según fuentes municipales, el que ha protagonizado el incidente reciente «tiene todos los papeles en regla e incluso en el expediente municipal aparece el carné que es obligatorio por ley para este tipo de animales». «El problema no son las razas, sino los comportamientos». Los expertos en adiestramiento canino añaden que «la educación del perro empieza por la del propietario». Falta de tiempo, abandono o simple desconocimiento suelen derivar en conductas agresivas difíciles de revertir.