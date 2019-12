Medio año de prisión por una violenta agresión al encargado de un pub de San Boal que no le permitió el acceso

Los hechos ocurrieron en la plaza de San Boal cuando un varón golpeó violentamente al encargado de un pub de la plaza de San Boal, molesto al parecer porque no le había permitido el acceso. La Audiencia Provincial de Salamanca tenía previsto acoger en la mañana de este jueves el juicio contra el acusado, F.J.F., sin embargo una acuerdo de última hora entre las partes ha evitado una larga mañana de interrogatorios y periciales. Según ha podido saber LA GACETA, el acusado ha aceptado una condena de seis meses de prisión por un delito de lesiones, con el informe favorable de la fiscal y de la acusación particular para la suspensión de la pena. Según informan fuentes del caso, el tribunal ya ha mostrado su conformidad con tal petición, es decir que F.J.F. no ingresará en prisión a cambio de que no delinca en el plazo estipulado, tal y como solicitaron sus abogados Elías Carcedo y Jorge Mateos.

El acuerdo ha sido posible al entender la fiscal que lleva el caso que los hechos son constitutivos de un delito simple de lesiones, sin la agravante de deformidad, tal y como solicitaba la acusación particular, que ha aceptado el acuerdo eso sí, reservándose las acciones civiles.

La Fiscalía pedía un año de prisión para F.J.F. por un delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron en la citada plaza, cuando la víctima que al menos por aquel entonces era el encargado del establecimiento fue agredido cuando iba con un conocido a otro local de copas de la zona.

Fue entonces cuando, según considera la Fiscalía, el acusado se le acercó y le propinó varios puñetazos y un golpe en la nuca que le hizo caer al suelo llegando a quedar inconsciente. Al parecer, la violenta agresión estaría motivada porque días atrás la víctima no le había dejado entrar en el establecimiento en el que trabajaba.

A causa de lo ocurrido, a la víctima le quedó una cicatriz en la cara, en la que recibió ocho puntos de sutura, motivo por el que la acusación particular pedía una pena superior al entender que concurría la agravante de deformidad.