Los vecinos de Alba de Tormes sobre el fatídico accidente de Galisancho: “Tiene que hacerse justicia”

Es un hecho que nunca se va a olvidar porque es una cicatriz que siempre va a quedar entre los ciudadanos de Alba y alrededores” aseguraba este pasado sábado un joven albense en referencia al accidente ocurrido hace dos veranos que segó la vida de cuatro convecinos. “No solo por el hecho de que eran muy jóvenes, sino por que la mayoría estábamos relacionados con alguno de los fallecidos o tenemos gente muy cercana que lo sigue pasando muy mal. El dolor de las familias no se va a reparar con ninguna sentencia”, añadía.

Dejar atrás el calendario y pasar página todavía no es algo accesible para muchos vecinos. “Desgraciadamente es un día que como albenses nunca vamos a olvidar. Ha dejado una huella bastante dañada en todos. No me meto en las circunstancias en las que estuvieran cada uno. Tiene que hacerse justicia”, relataba a LA GACETA.

Las opiniones en la villa ducal tienen poco margen de diferencia y la mayoría se suma al dolor de las familias. “Pienso que las familias no quieren el dinero, lo que quieren es que se haga justicia. Es un recuerdo constante, pero sobre todo, el día que ocurrió, o cuando se pasa por el lugar de los hechos. La gente todavía lo pasa mal y nunca se va a olvidar”, apuntaba otro vecino de la villa.