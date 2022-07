Los responsables de un ‘telecoca’ que surtía a la ciudad eluden la prisión

Un amplio dispositivo de la Policía Nacional les detuvo en el mes de octubre de 2019 como consecuencia de las entradas y registros realizados en el barrio de Garrido (Salamanca), Cabrerizos y Castellanos de Moriscos. Como presuntos responsables de un ‘telecoca’ con gran actividad en la ciudad, el juez ordenó para los seis arrestados -cuatro sudamericanos, un rumano y un español- el ingreso inmediato en prisión provisional y solo a uno de ellos le dio la posibilidad de pagar fianza para eludir la cárcel. Según ha podido saber LA GACETA, todos ellos han aceptado la condena solicitada por la Fiscalía por el delito de tráfico de drogas del que les acusa: tres años y medio de prisión para A.C.P., J.A.P.S. y J.F.S.M., tres años de prisión para P.P.B. y C.D.B.M. y un año y medio de prisión para Y.B.A. Conformidad que no obstante deberán ratificar los seis este viernes en la Audiencia Provincial.

Según informan las fuentes consultadas por este diario, el acuerdo incluye además el pago de 75.000 euros de multa con responsabilidad civil subsidiaria de seis meses en el caso de los cinco primeros y de 30.000 euros en el caso del sexto acusado.

No obstante, señalan las fuentes, en todos los casos, excepto en el de Y.B.A., en el momento de los hechos eran drogodependientes, lo que alteraba su capacidad volitiva y tras pasar periodos de hasta un año en prisión provisional (en el caso de los tres primeros) ingresaron en distintos centros de desintoxicación, donde permanecen a día de hoy.

Así las cosas, la Fiscalía no se opone a que se mantenga su estancia en estos centros a condición de que no cometan nuevos delitos en un plazo de entre dos y cuatro años dependiendo de los casos, mientras que el caso de Y.B.A. el fiscal no se opone a la suspensión de la pena.

Según relata el fiscal que lleva el caso en su escrito de calificación, a lo largo del año 2019 los seis conformaron un grupo dedicado a la venta de drogas, grupo comandado por A.C.P., J.A.P.S. y J.F.S.M. que obtenían las sustancias a través de distribuidores desconocidos que les suministraban cocaína en roca. Mientras tanto, P.P.B., Y.B.A. y C.D.B.M. distribuían de modo ocasional y cuando los anteriores no podían hacerlo en diferentes puntos de Salamanca por el procedimiento conocido como ‘telecoca’.

Los investigadores pudieron comprobar que todos ellos tenía un alto nivel de vida pese al hecho de no tener ingresos, siendo múltiples las llamadas que se realizaban a sus teléfonos en las que se les pedían cosas tales como: “el café”, “caramelos”, “un gramo” o “un pollito”, entre otras cosas.

Así el 9 de octubre de 2019, los agentes llevaron a cabo media docena de registros en domicilios y establecimientos públicos en los que se incautaron de droga -cocaína básicamente- que alcanzaría en el mercado un valor de 36.000 euros. La Policía procedió entonces a las detenciones de los seis acusados.