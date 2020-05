Los peruanos detenidos por acabar a puñaladas, en libertad tras negarse a declarar

El hombre y la mujer de nacionalidad peruana que fueron detenidos en la madrugada del domingo por protagonizar un fuerte enfrentamiento en su domicilio de la calle Río Jalón, en el barrio Blanco, ya están en libertad. Según han informado fuentes del TSJ a este diario, la pareja fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres en el día de ayer después de que horas antes ella fuera detenida por clavarle un cuchillo a su novio y él como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. Pese al cruce de acusaciones inicial, las mismas fuentes apuntan a que ninguno de ellos quiso prestar declaración ante el magistrado por lo que, al no solicitar ninguna de las partes medida cautelar alguna, se decretó su puesta en libertad. No obstante, la causa está abierta y ambos continúan investigados: él como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de violencia de género y ella por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. Por otra parte, cabe recordar que este diario ya adelantó que no existían denuncias previas entre la pareja y que el corte que presentaba él era de carácter superficial, pues al parecer para su curación tan solo ha precisado de unos puntos de sutura