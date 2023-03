Los mensajes de un presunto acosador a su ex: “Si te veo hablando con alguno, voy y lo mato”

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado para el próximo martes el juicio contra A.C.G., para el que la Fiscalía solicita nueve meses de prisión, dos años sin armas y dos años de alejamiento de su expareja por acosarla y amenazarla.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de calificaciones provisionales, el acusado, con ánimo de perturbar la tranquilidad y la vida de su expareja, entre los meses de enero y junio de 2022 (mientras duró la relación entre ambos), ejerció continuo control sobre ella. Hasta el punto de que le envió mensajes de WhatsApp constantes en los que les decía cosas tales como: “Si salgo es pa controlarte... porque me jode que salgas de fiesta... porque los jambos son muy pesados... puedes hacer lo que te dé la gana pero no me gusta que salgas... porque si te veo que estás hablando con alguno, voy donde él y lo mato”.

Según recoge la Fiscalía, A.C.G. también llamó insistentemente a su expareja el 10 de julio de 2022. Lo hizo concretamente en más de 40 ocasiones alrededor de las seis de la madrugada.

Finalmente, el 26 de agosto de ese año, habiendo dejado ya la relación, el acusado acudió a la casa de la víctima, en Salamanca capital, y llamó insistentemente al timbre sin que le abrieran hasta que de repente la vio junto a su padre, asomados ambos al balcón de la vivienda, y les espetó “Os voy a arrancar la cabeza”.

Como consecuencia de ello, la Policía Nacional le detuvo ese mismo día y después de ser puesto a disposición del Juzgado de Guardia de la Ciudad, se dictó orden de alejamiento e incomunicación con la perjudicada.

La Fiscalía le acusa de un delito de acoso por el que le pide un año y seis meses de prisión y tres años de alejamiento, así como de otro delito de amenazas por el que le pide nueve meses de prisión, dos años sin armas y dos años más de alejamiento. Ambos delitos encuadrados dentro del ámbito de la violencia de género.