Los familiares del joven que recibió una paliza en Amorebieta aseguran que “se va a morir sí o sí”

El equipo médico ha informado a los familiares que, una vez en planta, procederían a su traslado al hospital de Gorliz, “solo si le aguanta el cuerpo pero, a ver si aguanta, porque, según dicen los médicos, puede que no resista el organismo y que se vaya a morir antes” ha indicado Stephan.

Stephan, amigo de la familia, ha confirmado la gravedad extrema de la situación tras el encuentro de los familiares con los médicos, quienes informaron a los allegados de Alexandru Andrei Ionita de que el traslado a planta se llevará a cabo “la próxima semana y que ya no le vuelven a ingresar en la UCI más, da igual lo que pase” ha explicado.

Así lo ha confirmado el portavoz de la familia, Stephan, en declaraciones a Radio Euskadi, tras el encuentro que mantuvieron familiares y médicos en el que, tal y como ha confirmado, “les han dicho que se va a morir sí o sí, porque una parte del cerebro está muerta, y la otra parte no quiere funcionar; y, por eso, tiene cero de posibilidades de vida”, ha lamentado.

Ante esta decisión, el portavoz familiar ha confirmado que la familia está estudiando la posibilidad de llevar al joven a otro hospital para contar con otra opinión médica sobre las posibilidades de sobrevivir de Alexandru.

“Vamos a ver si encontramos un hospital, porque igual, no se sabe nunca, hay otros casos u otros médicos que son especialistas o llevan más años de experiencia encima o que igual tienen más conocimiento médico de estos casos; pero no sabemos, queremos mirar a ver si se puede hacer algo, un milagro, no sé”, ha concluido.