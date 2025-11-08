Llega a la Audiencia la gran estafa con criptomonedas que hizo perder una fortuna a una familia Solo uno de los tres acusados comparecerá, los otros dos no han sido localizados y continúan en búsqueda. La Fiscalía pide penas de cuatro años de prisión y casi 170.000 euros de indemnización a favor de las víctimas

La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado para el próximo día 19 la audiencia preliminar por una presunta estafa con criptomonedas que hizo perder una auténtica fortuna a una familia. En el procedimiento hay tres acusados, los tres de origen extranjero, aunque solo uno de ellos, H.A., se encuentra localizado y será quien comparezca ante el tribunal. Los otros dos, M.P. y M.C.O., permanecen a día de hoy en paradero desconocido y continúan en búsqueda.

El caso, según recoge el escrito de la Fiscalía, se remonta al mes de junio de 2021, cuando uno de los perjudicados recibió una llamada de un hombre que se presentó como bróker especializado en criptomonedas. Con apariencia profesional y un discurso convincente, el supuesto asesor le aseguró que podía multiplicar su dinero con inversiones seguras y con grandes beneficios.

Convencido, el afectado comenzó a realizar ingresos en cuentas bancarias situadas fuera de España, creyendo estar operando con una empresa legítima. Poco después, compartió la oportunidad con su familia, que también realizó transferencias internacionales, convencida de que estaban obteniendo importantes dividendos.

Cuando las víctimas intentaron recuperar el dinero invertido, el falso bróker les comunicó que debían pagar comisiones y tasas para desbloquear los beneficios. Con esa excusa, la familia realizó nuevas transferencias, esta vez a cuentas españolas, que es donde los investigadores pudieron seguir el rastro.

Según el Ministerio Fiscal, los pagos verificados en España ascienden a casi 150.000 euros respartidos en 26.563, 34.800, 43.500 y 44.000 euros realizados por los distintos miembros de la familia afectados y por una empresa familiar que también participó en la supuesta inversión. Las cantidades enviadas al extranjero no han podido cuantificarse, pero serían mucho más elevadas.

La Fiscalía sostiene que los tres acusados actuaron de forma coordinada y con ánimo de lucro. A A.H.A., el único localizado, se le imputa un delito de estafa y se le piden cuatro años de prisión y diez meses de multa con una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros), además de la indemnización de 78.300 euros a uno de los perjudicados, 44.500 a otro y 44.000 a la empresa familiar.

Según señalan las fuentes, la acusación particular eleva en mucho tanto la pena como las indemnizaciones para los perjudicados.

La audiencia preliminar, fijada para el día 19, servirá para determinar si la causa se eleva finalmente a juicio oral, además de resolver las cuestiones previas y las posibles conformidades. Los otros dos acusados permanecen en busca y captura.