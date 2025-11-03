Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas

E coche comenzó a arder en marcha cuando circulaba por la autovía. Pese a la aparatosidad del siniestro, no hay que lamentar heridos

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:38

El incendio de un coche en plena marcha en la A-62, a la altura de Carrascal de Barregas, ha movilizado este lunes por la mañana a los servicios de emergencias.

El aviso se ha recibido a las 11:18 horas y hasta el lugar, a la altura del punto kilométrico 252 de la A-62, en la salida del cruce con la urbanización La Rad, se ha movilizado una dotación del Parque de Bomberos de Villares.

Agentes de la Guardia Civil han acudido también al lugar para regular el tráfico y auxiliar. El incendio ya ha sido extinguido, aunque continúan las tareas en la zona, informan fuentes del caso que señalan que el coche ha resultado destrozado a causa del fuego. Por suerte no hay que lamentar heridos, y los agentes solicitan a los usuarios de la vía circular con precaución, respetando las indicaciones de los efectivos y la señalización existente.

