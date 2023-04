Libertad vigilada para el joven que apuñaló a sus compañeros de piso en pleno brote psicótico

El joven acusado de apuñalar a sus dos compañeros de piso en la avenida de Filiberto Villalobos de Salamanca no ingresará en un centro médico, ni mucho menos en prisión. La juez le ha impuesto una medida de seguridad consistente en libertad vigilada durante la que se someterá a tratamiento médico, psiquiátrico, farmacológico y de abstinencia del consumo de drogas, tal y como había solicitado la fiscal, que en sus informes propuso que esta medida se prolongue durante diez años y que el tratamiento sea “muy riguroso”, informan fuentes del caso a LA GACETA.

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca entiende, al igual que la fiscal, que en su caso concurre una eximente completa de anomalía psíquica. Es decir, el joven no es responsable penalmente de los hechos, pero sí se le impone una rigurosa medida de seguridad para conjugar su peligrosidad con su situación bajo el tratamiento adecuado, dado que, como se informó en su momento, tanto la forense como el psiquiatra que le atiende estiman que lo más oportuno en su caso es que haga vida normal pero bajo vigilancia, con un control riguroso, de modo que se reinserte “tanto en el mundo académico, como en el familiar y para eso hay una asociación que le está tratando”, manifestó la forense.

Como apreciaba la fiscal y confirmó la forense, el chico presentaba en el momento de los hechos un trastorno psicótico inducido por el consumo de cannabis con sintomatología de predominio delirante paranoico por lo que carecía de capacidad cognoscitiva y volitiva.

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogió el pasado 20 de marzo el juicio por los hechos ocurridos en enero del pasado año. El agresor dijo no recordar nada de los hechos, que el día de autos consumió cannabis desde por la mañana y que no recuerda más. “Lo primero que recuerdo es levantarme en el Hospital con toda mi familia alrededor y lo último hablar con X (el joven apuñalado)”, dijo. A preguntas de las partes contestó que desde entonces la relación es “cordial”, tanto con los afectados como con sus familias: “Nos hemos visto en la facultad, en la cafetería, he ido a su casa...”, dijo.

El joven explicó además que ha vuelto a Salamanca, donde continúa con sus estudios universitarios y vive con otros chicos, y que va periódicamente al psiquiatra y a una asociación para su desintoxicación y reinserción. Aseguró que no ha vuelto a consumir ninguna droga y que ha indemnizado a su compañero de piso (la chica ha renunciado a cualquier compensación) y “por supuesto” les ha pedido perdón a ambos.

“Nos llevamos bastante bien, de hecho quedamos para tomar algo de vez en cuando... ahora lo veo muy bien, muy controlado, estudiando mucho, estando a lo que tiene que estar y bastante reinsertado” , manifestó en el juicio la perjudicada, que en el momento de los hechos tenía al igual que el resto de implicados poco más de 20 años.

El varón afectado, que recibió la peor parte permaneciendo casi tres semanas en la UCI, dijo que el agresor y él van a la misma facultad, aunque no a la misma clase: “Está bastante mejor, quedamos de vez en cuando para ponernos al día, es una buena relación”, manifestó.