“Soy inocente, soy inocente”. Así de tajante lo manifestó al juez de guardia el varón arrestado a principios de semana por intentar trepar al domicilio de su expareja, amenazar con un hacha y un cuchillo de grandes dimensiones a un hombre y más tarde a los policías que acudieron a detenerle, a los que llegó a hacer ademán de lanzarle ambos utensilios. Según ha podido saber LA GACETA, el varón estaba muy alterado en su comparecencia, hasta el punto de que sus faltas de respeto y expresiones indecorosas motivaron que el juez suspendiera la comparecencia, para que un forense le examinara e informara sobre su imputabilidad o no. Tras ello y, dado su estado, sin que llegara a declarar nada más respecto al rocambolesco suceso por el que fue detenido, se ordenó su puesta en libertad provisional al no haber denuncia ni de su ‘ex’ ni del otro varón supuestamente afectado, además de no estar claros los hechos que motivaron su arresto.

El varón, J.S.D.E., tiene nacionalidad colombiana y entre 25 y 30 años de edad. Según señalan las fuentes, en su historial le constan además antecedentes por delito de atentado a los agentes de la autoridad. Tras el análisis del médico forense, tal y como había solicitado el juez, éste apreció que pese a su estado de alteración el individuo es imputable. Así las cosas, la causa continuará adelante.

Tal y como ha venido informando este diario, el individuo acabó en el calabozo de la Comisaría de Policía de la calle Jardines en la madrugada de este miércoles. Según informaron fuentes municipales, primero intentó trepar a través de la fachada al domicilio de su expareja en la calle Santa María la Blanca (Tenerías), ante lo que agentes de la Policía Local acudieron al lugar y le pidieron que se marchara, a lo que respondió de manera “chulesca y poco colaborativa”; luego amenazó con un hacha y un cuchillo de grandes dimensiones a un extranjero que estaba en una autocaravana en el aparcamiento de Salas Bajas, de donde huyó por los ladridos de un perro; y por último, la Policía le encontró en su casa del barrio de San José forcejeando con otro hombre, tras lo que amenazó a los agentes haciendo incluso ademán de lanzarles el hacha y el cuchillo: “Iros de aquí que os mato”, llegó a decirles.