Este lunes se cumplieron dos años y siete meses desde que su madre moría en el Hospital Clínico horas después de ser cosida a puñaladas (36 por todo el cuerpo) en su casa de la calle San Ambrosio, en el barrio de San Vicente. Las hijas de Serafina Sánchez Hernández ‘la Sera’, Luisa la mayor y Macu, no se resisten a pensar en que algún día el autor o autores del macabro crimen pagarán por lo que han hecho porque si algo tienen muy claro es que no dormirán tranquilas hasta que se conozca toda la verdad y su madre pueda descansar al fin en paz. “No vamos a parar hasta que se sepa quién mató a mamá”, lamenta Macu en palabras a LA GACETA y pide de nuevo que el caso se reactive, que las Fuerzas de Seguridad no dejen de investigar el atroz asesinato que a día de hoy continúa sin autor, sin móvil y sin pistas.

“Pasa el tiempo y seguimos sin que nadie nos diga nada de nada. Es todo muy raro, estamos hablando de una persona a la que le han dado 36 puñaladas en una casa y en nada hacemos los tres años sin que nadie nos cuente ninguna novedad”, señala Macu, que entre el dolor por la pérdida de su madre en tales circunstancias y la impotencia, no encuentra más consuelo que acudir cuando puede al cementerio para dejar unas flores en la tumba de su madre.

Por su parte, su hermana Luisa no puede evitar emocionarse al hablar de su madre, que hoy tendría 66 años de edad. Rota de dolor desde el día que acudió a verla a la UVI del Hospital tras el fatal desenlace, donde recuerda que poco antes de morir le dijo: “¿Pero qué te han hecho mamá?”.

“Estoy mal, muy mal” desde entonces, afirma Luisa, que no encuentra consuelo ni mucho menos explicación a la salvaje muerte que recibió su madre: “Que era mi madre, que no era un perro”, afirma y se lamenta porque en otros casos por lo menos los familiares saben quién fue el autor, qué pasó, por qué lo hizo. Pero en el caso de su madre nadie dice nada a la familia y la incertidumbre y sobre todo el silencio están siendo aún más duros para ellos.

“Aquí nadie nos llama, ni nos dice nada, porque si nos mantuvieran al tanto por lo menos nos aliviaría un poco”. Luisa, la mayor de los cinco hijos de ‘la Sera’ -cuatro mujeres y un varón Flavio Jesús ‘el Titi’, hijos de dos padres distintos- no deja de llorar durante su conversación con LA GACETA y asegura que al contrario que su hermana ella no es capaz de visitar el cementerio, solo ha ido dos veces en este tiempo, que el dolor lo lleva de otra manera.

Tampoco ha podido volver a pisar la casa de su madre, la misma donde alguien la cosió a puñaladas hasta dejarla medio muerta en un gran charco de sangre y la misma en la que sigue residiendo su hermano y único hijo varón de la finada. Precisamente ‘el Titi’ fue el único detenido por el crimen de la mujer, era el único que estaba en la casa con ella en el momento de los hechos y tras pasar 21 días en prisión, la juez le dejó libre al no encontrar pruebas concluyentes que demostraran que él había sido el autor del crimen.

A su salida de prisión, tal y como en su momento informó este diario, ‘el Titi’ manifestaba no entender el tiempo que había pasado en la cárcel siendo “inocente”: “Nadie sabe cómo lo he pasado en prisión”, lamentaba.