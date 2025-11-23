'El ladrón del tanatorio', cazado: arrestan a un delincuente recién salido de prisión por una decena de robos en menos de un mes en el parking funerario Apenas cinco días después de quedar libre perpetró el primer asalto en el Tanatorio San Carlos. Acumula múltiples antecedentes por los mismos hechos y ya ha ingresado en prisión tras su último arresto

M. C. SALAMANCA Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:09 Comenta Compartir

Un delincuente recién salido de prisión ha regresado en menos de un mes a la cárcel después de protagonizar una oleada de robos en vehículos estacionados en el Tanatorio de San Carlos Borromeo. El hombre, que había quedado en libertad el pasado mes de octubre, tardó apenas cinco días en volver a la actividad delictiva. La Policía Nacional le considera responsable de una decena de robos cometidos en cuestión de días en los coches de familiares y amigos que acudían a despedir a sus seres queridos.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, el ahora detenido es S.D.B., un delincuente con múltiples antecedentes, la mayoría por hechos similares. En esta ocasión tardó tan solo cinco días en volver a delinquir tras salir de la cárcel. El 15 de octubre llevó a cabo el primer robo y en los últimos días el último, que permitió dar con él.

Actuaba siempre utilizando el mismo modus operandi, accedía al aparcamiento del Tanatorio, situado en la avenida Obispo Sancho de Castilla, a través de unos setos. Una vez en las instalaciones, aprovechaba el tiempo de quienes aparcaban allí para fracturar ventanillas y sustraer todo tipo de efectos del interior: mochilas, bolsos dinero y otros artículos personales de los asistentes a los velatorios. La secuencia se repitió durante varios días hasta que lo pillaron saliendo del aparcamiento tras su último golpe.

Las pesquisas apuntan a que actuaba en solitario, siempre en el mismo enclave y en horas de poca afluencia, lo que facilitó encadenar los hechos. Los agentes le consideran autor de al menos una decena de robos con fuerza en vehículos en el parking funerario desde el pasado 15 de octubre.

S.D.B. pasó este sábado por la mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres, en funciones de guardia. Pese a que él ha negado rotundamente ser el autor de los hechos que se le imputan, la Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión provisional, atendiendo a la reiteración delictiva y al riesgo evidente de reincidencia. La magistrada ha acordado finalmente enviarlo de nuevo a prisión.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para confirmar si el detenido pudiera estar relacionado con otros robos similares en la zona en fechas próximas, si bien por el momento el grueso de los hechos se concentra en la serie cometida en el entorno del tanatorio.