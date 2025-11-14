Un ladrón reincidente acepta un año de prisión y el alejamiento de los comercios en los que entró a robar El delincuente cometió los asaltos en Salamanca, entre diciembre de 2022 y enero de 2023

A.S.G., el joven de 23 años acusado de una sucesión de asaltos perpetrados en distintos establecimientos de la ciudad entre diciembre de 2022 y enero de 2023, ha acepado 12 meses de prisión por el delito de hurto continuado del que se le acusaba.

Así lo informan fuentes del caso a LA GACETA, que añaden que deberá mantenerse alejado además durante 18 meses de los establecimientos afectados, además de abonar las indemnizaciones correspondientes a las empresas perjudicadas.

El acusado entró el 20 de diciembre de 2022 en un establecimiento de joyería situado en el centro de la ciudad, donde pidió ver una bandeja con pulseras de oro. En un descuido del propietario, salió corriendo con siete piezas valoradas en 7.280 euros.

Días después, fue a otro local de compraventa de oro, donde vendió seis de las pulseras y obtuvo 2.015 euros, antes de ser identificado por la Policía Nacional.

El 19 de enero de 2023, volvió al mismo establecimiento en el que había robado las joyas e intentó repetir el golpe, aunque el dueño lo reconoció y frustró el intento. El acusado reaccionó con violencia, rompiendo un expositor valorado en 600 euros antes de huir.

A los dos días, fue sorprendido sustrayendo efectos por valor de 403 euros en otro establecimiento de la ciudad. Al activarse las alarmas, se escondió en el baño para arrancar los dispositivos antihurto.