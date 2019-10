La víctima salmantina del timo del ganado: “Hay personas bobas en el mundo y yo soy una de ellas”

Acusado de un delito de estafa por quedarse con 3.000 euros de un joven ganadero al que convenció para efectuar conjuntamente una compraventa cárnica, A.C.H. se sentó al fin este miércoles en el banco de acusados de la Audiencia Provincial de Salamanca. El juicio ha quedado visto para sentencia con las mismas peticiones de pena para el acusado, que mantiene que es inocente y que a día de hoy está reparado todo el daño. Por su parte, el afectado asegura que el acusado le mintió y le estafó, no una sino varias veces: “Hay personas bobas en el mundo y mira, yo soy uno”, declaró en respuesta al interrogatorio de la defensa. La Fiscalía pide para A.C.H. tres años de prisión por un delito de estafa con la circunstancia agravante de reincidencia, mientras que la defensa solicita la absolución.

El juicio tuvo que suspenderse la semana pasada al renunciar el acusado a su letrada de oficio y asegurar que iba a pedir que le defendiera el prestigioso abogado Marcos García Montes, finalmente una abogada se presentó este miércoles en su defensa en el juicio que acogió por la mañana la Audiencia Provincial de Salamanca.

La víctima aseguró al tribunal que conoció al acusado a través de internet, por la página Milanuncios. “Soy joven ganadero y vi que era un buen tío, creí en él y le dejé dinero”, afirmó, asegurando que el trato consistía en que le dejaría 3.000 euros para la compra de unos canales de carne - el cuerpo del animal sacrificado, sangrado, desollado, eviscerado, sin cabeza ni extremidades- y en seis días el acusado le devolvería los 3.000 euros además del beneficio, en total 8.000 euros.

“Fui bobo la verdad”, siguió contando, al asegurar que cuando A.C.H. le propuso, hasta en tres ocasiones, firmar el pacto por escrito, le dijo: “No hace falta porque los hombres se visten por los pies”. Sin embargo fue pasando el tiempo y además de llevarlo a distintos puntos de España porque le dijo que él no tenía coche, le volvió a dejar dinero e incluso le compró unos rabos de toro en la plaza del Mercado: “Fíjate si soy tonto”, volvió a decir.

El acusado le entregó un talón por los 8.000 euros pactados, pero era un talón sin fondos y a pesar de que le llamó en varias ocasiones, siempre le mentía, hasta que decidió denunciarle. “No soy rencoroso porque no estoy educado así, pero quiero cobrar lo que es mío porque no solo me ha engañado, sino que me ha hecho daño en mi vida... maldita la hora”.

Por su parte, A.C.H. negó el delito de estafa del que se le acusa. Dijo que le entregó el cheque con los 3.000 euros, aunque negó que la firma que constara en el mismo fuera la suya porque ese cheque se lo entregó otra persona y le habían dicho que en esa cuenta se iba a hacer un traspaso de dinero, por eso se lo entregó. Sin embargo finalmente no se hizo tal traspaso y avisó a la víctima para que paralizara el cobro y al cabo del tiempo acabó denunciándole.

Como los clientes no le pagaron a tiempo, dijo, no pudo darle el dinero pactado en ese momento. Sin embargo, mantuvo, “a día de hoy está reparado el daño... lo puedo demostrar con cinco testigos”. Testigos que este miércoles sin embargo no se presentaron a juicio, porque aseguró que al residir en la prisión de Cáceres -por otro delito similar- no ha tenido acceso a esas personas, entre otras cosas por el escaso plazo con el que le notificaron al fecha de juicio.

Ante todo ello, en sus informes finales las acusaciones mantuvieron su petición de pena, tres años de prisión en el caso de la fiscal que calificó los hechos como “una estafa básica”.