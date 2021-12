La víctima de la presunta violación en el palacete del paseo de la Estación asegura que “no” consintió

“Me declaro inocente”. De este modo aprovechó su último turno de palabra R.A.T., el indigente acusado de insultar, pegar y violar a su expareja en octubre del pasado año en el palacete del paseo de la Estación. Todo lo contrario a lo que manifestó la víctima, que esta vez sí vino a juicio (la vista se suspendió la semana pasada por su incomparecencia), que ratificó su denuncia inicial, asegurando que tras insultarla, empujarla y patearla, la desnudó y la agredió sexualmente llegando a eyacular dentro de ella y aunque intentó quitárselo de encima no pudo y lo único que quería era “que él acabara”.

Tras la violación, no contó inmediatamente lo ocurrido porque le daba “miedo” por sus hijos y lo hizo una vez que se vio arropada por su familia. A la pregunta de si consintió la relación sexual, tal y como mantiene el acusado que dice que ese día hicieron “el amor” hasta en dos ocasiones en pocas horas, fue tajante al responder que “no”.

La víctima hizo estas declaraciones acompañada de dos policías y protegida por un biombo. Duras declaraciones, en ocasiones entre sollozos, durante las que reconoció que tanto antes como ahora era consumidora de cocaína. Contó además que aunque su familia intentó ayudarla, con la única condición de que dejara la relación con R.A.T., ella no lo aceptó y se refugiaba en el abandonado inmueble del paseo de la Estación porque “era el único sitio donde si llovía, no se mojaba y si hacía frío, no lo pasaba”

La Audiencia Provincial de Salamanca acogió en la mañana de este miércoles además la declaración de otro de los indigentes que en el momento de los hechos vivían de okupas en el palacete y que fue citado como testigo por encontrarse al parecer presente en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

El testigo, que llegó custodiado por dos policías procedente de la cárcel de Topas, declaró con dificultad porque como él mismo aseguró, en aquel momento iba a diálisis, le había dado un infarto, y una serie de circunstancias más, de manera que, según dijo: “Yo ahora mismo no me acuerdo de nada -de lo ocurrido el 23 de octubre de 2020 cuando ocurrió la presunta violación-, porque estaba en la calle... estaba más muerto que vivo”.

Al término de las declaraciones, la fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales con una petición de 10 años de prisión para R.A.T. y 7 años más de libertad vigilada por un delito de agresión sexual en concurso medial con un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Por su parte, la acusación particular se adhirió íntegramente al informe de la fiscal y la letrada de la defensa insistió en que su cliente es inocente de la agresión sexual de manera que solo puede ser condenado por el delito de quebrantamiento de medida cautelar.

