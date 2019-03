La víctima de la presunta agresión sexual en Ciudad Rodrigo continúa sin denunciar, mientras las pesquisas siguen adelante

La víctima de la presunta agresión sexual en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo no ha interpuesto denuncia hasta el momento por los hechos. La joven, que salió del Clínico nada más ser examinada por los sanitarios que detectaron en su exploración lesiones compatiblres con una violación, tiene unos 20 años de edad, no reside en Miróbriga, aunque tampoco es extranjera. según ha podido saber LA GACETA. Además, las fuentes consultadas han señalado que los agentes han identificado no a una sino a varias personas, tanto del grupo de amigos que esa noche estuvo con la joven como otras personas ajenas, en relación con este caso.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo. Tal y como avanzó este diario, la joven estuvo de fiesta con unos amigos en La Colada, una zona de copas situada en el centro histórico de Ciudad Rodrigo. A partir de ahí el caso resulta un tanto confuso. Se sabe que de madrugada se activó el protocolo habitual para víctimas de agresiones sexuales, que la chica fue examinada en el Clínico por los facultativos y por el médico forense de guardia y que en la exploración se comprobó que sangraba y que presentaba lesiones compatibles con una violación.

En el momento de la exploración, la joven se encontraba desorientada y aturdida y aunque no ha querido denunciar por el momento no se descarta que lo haga en las próximas horas o días, porque es habitual en este tipo de episodios violentos que las afectadas en un principio no denuncien.

Además, los forenses han remitido muestras al laboratorio para determinar las circunstancias del suceso, entre otras si le pudieran haber dado alguna sustancia antes de los hechos para adormecer a la chica.

La subdelegada del Gobierno Salamanca, Encarnación Pérez, ha asegurado en la mañana de este lunes que no hay ninguna investigación en relación al supuesto abuso Sexual de una joven en Ciudad Rodrigo porque esta no ha presentado denuncia. Según sus palabras, “si no hay denuncia no hay investigación”.